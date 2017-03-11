Bunun adı CİNAYET!

Suna Erden

Çamlıbel-Girne anayolunda 9 Mart tarihinde meydana gelen ve biri 40 günlük bebek 2 çocuk babası 48 yaşındaki Kamil Göktepe’nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında ihmaller zinciri olduğu ortaya çıktı. Göktepe’nin kullanımındaki Van araca çarparak kazaya yol açan Türkmenistan uyruklu 32 yaşındaki Jeyhun Babayev’in KKTC’ye bulaşıkçı olarak çalışmaya geldiği,1 Mart tarihinde Aşanlar LTD’te şoför olarak işe başladığı ancak KKTC’de ağır vasıta sürüşü için ehliyeti olmadığı belirlendi. Öte yandan kazaya neden olan kamyonun da muayenesiz ve sigortasız olduğu ortaya çıkarken, kazanın ardından tutuklanan zanlı Babayev teminat talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

SORUŞTURMADA İLGİNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, kazanın zanlı Jeyhun Babayev’in yönetimindeki GK 431 plakalı kaya yüklü kamyon ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Kamil Göktepe yönetimindeki NT 461 plakalı Van araç ile çarpışması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Kazada ağır yaralanan NT 461 plakalı Van araç sürücüsü Kamil Göktepe’nin, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, saat 16.20’de yaşamını yitirdiğini belirten polis, zanlı Jeyhun Babayev ise gözaltına alındığını ifade etti.

1 MART’TA İŞE BAŞLADI 9 MARTTA CAN ALDI

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün süre ile tutukluluk emri alındığını belirten polis, kaza ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının KKTC ağır vasıta sürüş ehliyeti olmadığını, çalışma izninin bulaşıkçı olarak alındığını ve daha önce bir otelde çalıştığını söyledi. Polis, zanlının 1 Mart tarihinde Aşanlar LTD isimli işyerinde şoför çalışmaya başladığını, kazayı yapan kamyonun muayenesiz, seyrüsefersiz ve sigortasız olduğunu açıkladı.

TUTUKLU YARGILANACAK

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Türkmenistan uyruklu zanlının davaları görülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Bu arada kazada yaşamını yitiren 2 çocuk babası Kamil Göktepe dün Güzelyurt’ta son yolculuğuna uğurlandı.