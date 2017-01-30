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  3. Bunun adı resmen 'Vicdansızlık'

Bunun adı resmen 'Vicdansızlık'

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'nde yatan hasta yakınına "bir bardak sıcak su gidip alan" vatandaşa yapılan saygısızlık pes dedirtti.

Gündem Kıbrıs - Okuyucu İhbarı

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'nde yatan hasta yakınına "bir bardak sıcak su gidip alan" vatandaşa yapılan saygısızlık pes dedirtti. Hasta yakını yaşlı kadını "Bizden izin almadan niye alıyorsun, benim sinirlerimi bozma" diye azarlayan hemşire yaşlı kadını ağlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ağlayarak olayı anlatan yaşlı kadın, yıllarca eşini hastaneye getirdiğini, üç gün üç gecedir hastanede eşinin başında yattığını, bir fincan su istediği için hemşirelerin kendisini azarladığını anlattı. Bu görüntülerin ardından yaşlı kadına yapılan ayıba büyük tepki yağdı.

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