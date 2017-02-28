Deniz Abidin

Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Dipkarpaz Köyü’nde en büyük sorunların başında sağlık ocağında doktor bulunmaması olduğunu söyledi.

Borak, bölge halkı için bu durumun çok ciddi bir sorun olduğunu, acil bir durum yaşandığında imkanı olanın en yakın Erenköy Sağlık Ocağı’na gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Borak, Karpaz Bölgesi’nin en büyük sorunlarından bir diğerinin ise eğitim sorunu olduğunu belirterek, her yıl müdür, müdür muavini ve öğretmen eksiği ile eğitim yılına başlandığını ve dönem sonuna kadar da böyle devam ettiğini kaydetti. Borak, “Çocuklarımız kaliteli eğitimden yoksun büyüyor” dedi.

Borak, Karpaz’ın her zaman unutulan bölge olduğuna dikkat çekerek “Kimsenin umurunda değil… Burada yaşayan insanlara önem verilmiyor” dedi.

Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Dipkarpaz Köyü’nde sağlık ocağı olduğunu, ancak doktorun sabah 08.00 ile öğle 12.00 arasında hizmet verdiğini belirtti. Borak, sağlık ocağında doktorun saat 12.00’den sonra olmadığına dikkat çekerek, hemşirenin de mesai saati sonuna kadar hizmet verdiğini kaydetti. Borak, Dipkarpaz Köyü’nde acil durumlarda vatandaşın gidebileceği bir doktorun olmadığını belirterek, 2 bin 500 nüfuslu köyde nüfusun yaz aylarında iki katına çıktığını söyledi. Borak, bölge halkı için bu durumun çok ciddi bir sorun olduğunu belirterek, acil bir durum yaşandığında aracı olanın en yakın Erenköy Sağlık Ocağı’na gitmek zorunda kaldığını söyledi. Borak, Erenköy’de çok önceden 24 saat doktor olduğunu, ancak şimdi akşamdan sonra nöbetçi doktorun olmadığını belirtti. Borak, akşam saat 22.00’den sonra Erenköy Sağlık Ocağı’nda doktorun olmadığını söyleyerek, o saatten sonra yaşanan acil vakada imkanı olanın Mağusa’ya gitmesi gerektiğini kaydetti.

“Sorunlarımızı hep geçiştirip durdular”

Borak, Dipkarpaz’da acil durumlarda hastaya bakacak doktorun olmadığını belirterek, Erenköy Sağlık Ocağı’na gitmek için Dipkarpaz’da yaşayan insanların maddi durumunun ve imkanının yetersiz olduğunu söyledi. Borak, Sağlık Bakanı’nın Karpaz’ı ziyaret ettiğini belirterek, sorunların aktarıldığını, ancak hiçbir icraat yapılmadığını kaydetti. Borak, sorunların yıllardır devam etmekte olduğunu belirterek, hiçbir siyasi partinin birbirinden farkı olmadığını, “yıllardır sorunlarımızı hep geçiştirip durdular” diye konuştu.

Borak, bölge halkı olarak Dipkarpaz’a sağlık ocağında 24 saat hizmet verecek doktorun bir an önce gönderilmesini istediklerini belirtti. Borak, bunun acil durumlarda müdahale edilebilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

“Bize siyasi baskı uyguluyorlar”

Borak, Karpaz Bölgesi’nin en büyük sorunlarından bir diğerinin ise eğitim sorunu olduğunu belirterek, eğitim yılına her yıl müdür, müdür muavini ve öğretmen eksiği ile başlandığını söyledi. Borak, öğretmen eksikliğinin yıllardır aşılmadığını ifade ederek, Karpaz Bölgesi’ne uygulanmak istenilenin siyasi baskı olduğunu belirtti. Borak, Karpaz’ın her zaman unutulan bölge olduğunu, kimsenin umurunda olmadığını ve burada yaşayan insanlara önem verilmediğini söyledi.

“Karpaz bir kenara atıldı”

Borak, şunları söyledi, “Bir yer düşünün ki sağlık ocağı kapalı, doktor yok, eğitim sıfır. Karpaz’ı bir kenara attılar ve ne haliniz varsa görün dediler. Siyasiler zaman zaman bölgeyi ziyaret ediyor. Hep gündemde olan konu Karpaz’ın simgesi haline gelmiş eşekler. Oysa bizim burada canlarımız gidiyor doktor olmaması ve acil vakalarda müdahale yapılamaması yüzünden. Çocuklarımız ise kaliteli eğitim alamıyor. Bunu dile getiren pek olmuyor”

“Bölgede genç nüfus azaldı”

Borak, Dipkarpaz’da gençlerin sosyal aktivite anlamında vakitlerini geçirebileceği hiçbir şeyin olmadığına vurgu yaparak, bölgede işsizliğin büyük oranda olduğunu belirtti. Borak, bölgedeki gençlerin Mağusa ya da Lefkoşa’da iş bularak çalıştıklarını ifade ederek, bunun zamanla göçü getirdiğini ve genç nüfusta azalma olduğunu kaydetti.

“Bölgeye istihdam yapılmalı”

“Dipkarpaz’da iş imkanı hiç yok” diyen Borak, bölgede Girne Amerikan Ünivesitesi’nin kampüsünün yapılmaya başlandığını, ancak 7 yıldır inşaat halinde durduğunu söyledi.

Borak, kampüsün bölgeye yapımı tamamlandığı zaman işsizlik oranının en azından biraz azalacağını belirterek, istihdamların yapılmasına neden olacağını söyledi. Borak, Dipkarpaz’da 24 üniversite mezunu işsiz kişi olduğuna dikkat çekerek, lise mezunu işsiz genç sayısının da fazla olduğunu belirtti.

“Destek olmaları gerekirken, köstek oldular”

Borak, bölgenin geçimini hayvancılık ve turizmden kazanmakta olduğunu belirterek, siyasilerin destek olması gerekirken köstek olduklarını kaydetti.

Borak, Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği’nin amacının burada yaşayan gençlere sosyal aktivite alanı sağlamak ve turistlerin bölgeye geldiklerinde zaman geçirecekleri alanların oluşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Borak, dernek olarak bisiklet kiralama projesi hazırladıklarını ifade ederek, şu an 12 adet bisikletin olduğunu, köye gelen yabancı turistlere kiralanmakta olduğunu kaydetti. Borak, elde edilen gelirle ise yabancı bölgede yer alan eşeklere yem alındığını söyledi.

“Eşekler hep bizim sorunlarımızın önüne geçti”

Borak, şöyle devam etti, “Turistlere sosyal aktivite imkanı sağlarken hayvanlara da yardımcı oluyoruz. Derneğimiz bir yıldır faaliyette. Gençlere yönelik eğitim faaliyetlerimiz var. Elimizden geldiği kadar geziler düzenliyoruz. Ancak daha çok faaliyet yapabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Aslında bölgedeki eşekler hep bizim sorunlarımızın önüne geçti”

“Bariyer projesi tamamlanmadı”

Bölgede var olan eşekler için TC Yardım Heyeti tarafından 1 milyon liralık bariyer projesi hazırlandı. Köy içindeki eşekler bu bariyerler içine alınacaktı. Ancak proje tamamlanmadığından eşekler hala dışarda. Tarlalara ve arazilere büyük oranda zarar veriyor”