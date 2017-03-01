"Burak Yılmaz, Trabzonspor'a dönecek" iddiası

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon için Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü.

Trabzonsporlu yöneticiler şampiyonluk ve güçlü bir kadro için şimdiden hazırlıklara başladı. Hürriyet Spor Servisi'nin haberine göre, Burak Yılmaz'a tekrar bordo mavili formayı giydirmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, golcüye resmi teklifini iletti.

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki milli yıldızla görüşen bordo mavililer, ilk etapta istediği sonucu aldı. Burak Yılmaz sezon sonunda kesin olarak Çin'den ayrılacak.

Söz verdi

Trabzonspor'a prensipte söz veren ve sezon sonunda şartları ciddi şekilde masaya oturup görüşecek olan Burak Yılmaz, tekrar bordo mavili formayla Türkiye'de boy göstermeye sıcak bakıyor.