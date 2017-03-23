Buran: “Bulutları anlama ve gözlemleme önemli”

Gözde Süreç Sarı

“23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla “Bulutları Anlamak” konulu seminer düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmalarını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Kıbrıs Türk Meteoroloji Derneği Başkanı Enver Doygunel, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Hüdaoğlu yaptı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği lokalinde yer alan etkinliğe, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.

Konuşmaların ardından “Genç Gözüyle Bulutlara Bakış” fotoğraf yarışması ödülleri dağıtıldı, verilen aranın ardından “Meteoroloji Mühendisliği ve KKTC Rüzgar Enerji Potansiyeli”, “2016 Yılı İklim Değerlendirmesi”, “Bulut Çeşitleri ve Hava Tahminindeki Rolleri”, “Pilot Gözüyle Bulutlar” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğin kapanış konuşmasını Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran yaptı.

ATAOĞLU: “DAR KADRO İLE ÖNEMLİ VE CİDDİ İŞLER YAPILIYOR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” çerçevesinde bu yılki temanın “Bulutları Anlamak” olarak belirlendiğini söyleyerek, bulutların yüzyıllar boyu, sanata esin kaynağı ve birçok esere konu olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, bu yılki temanın bulutların önemini ortaya koyması bakımından bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bakanlığa bağlı Meteoroloji Dairesi’nin çalışmalarına değinen Ataoğlu, 70 personelle çalışan önemli bir daire olduğunu, dar kadro ile önemli ve ciddi işler yapıldığını söyledi.

Yaşanan personel sıkıntısının giderilmesi adına gereken başvuruyu yaptıklarını belirten Ataoğlu, eksikliğin giderilmesi ile yeni personel alımının, daire çalışmalarına katkı koyacağını kaydetti.

Ataoğlu, çiftçi, hayvancı, gemici gibi pek çok sektörün Meteoroloji Dairesi’nin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

“Genç Gözüyle Bulutlara Bakış” fotoğraf yarışmasına da değinen Ataoğlu, gençlerin meteorolojiye ilgisini artırmanın amaçlandığını kaydetti.

BURAN: “BULUTLARI ANLAMA VE GÖZLEMLEME ÖNEMLİ”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Dünya Meteoroloji Günü”nün 1961’den beri kutlanmakta olduğunu, KKTC’de ise 1987 yılından itibaren kutlandığını belirtti.

Her yıl “Dünya Meteoroloji Günü”nde bir konu belirlenerek, etkinliklerin o çerçevede gerçekleştirildiğini söyleyen Buran, bu yılki konunun “Bulutları Anlamak” olduğunu kaydetti.

Bulutları anlama ve gözlemlemenin önemine değinen Buran, bulutların iklime ve iklimin bulutlara etkisinin incelenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Buran, “Genç Gözüyle Bulutlara Bakış” fotoğraf yarışmasına 220 fotoğrafın katıldığını, yarışma ile gençlerin bulutlara hangi gözle baktıklarını anlama fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

Dairenin çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Buran, meteorolojik olayları anlama ve anlatmanın görevleri arasında yer aldığını söyledi.

DOYGUNEL: “HAVA TAHMİNİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ANLAMADA BULUTLARI İZLEMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Meteoroloji Derneği Başkanı Enver Doygunel, BM’nin bir organı olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı kuruluş sözleşmesinin 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girdiğini, bu tarihin “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutlandığını anlattı.

KKTC’nin teşkilata üye olmadığı halde, 1987’den beri günü kutladığını ve her yıl belirlenen konuya ilişkin bilinçlendirme etkinlikleri yapıldığını söyleyen Doygunel, bu yılki konunun “Bulutları Anlamak” olduğunu belirtti.

Bulutların iklim ve enerji dengesi bakımından önemine vurgu yapan Doygunel, hava tahmini ve iklim değişikliklerini anlamada bulutları izlemenin önemli olduğunu kaydetti.

SARP: “2016 METEOROLOJİK REKORLAR YILI”

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Media Orun Sarp da konuşmasında iklim değişikliğine ve etkilerine değindi.

2015 yılının en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan Sarp, 2016 yılının da meteorolojik rekorlar yılı ve en sıcak yıl olarak kaydedildiğini belirtti.

2016 yılında sel ve afetlerin arttığını, okyanus seviyelerinde yükselme yaşandığını söyleyen Sarp, küresel iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek ülkelerin Akdeniz ülkeleri olduğunu kaydetti.

Sarp, son yıllarda, ani ve şiddetli yağışlar, aşırı sıcaklık ve kurak dönemler yaşandığına işaret ederek Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na üye olmayan KKTC’nin iklim değişikliği konusundaki anlaşmalara imza atmasının mümkün olmadığını söyledi.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sarp, emniyetli ve güvenli gelişim ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, afet bilinci ve eğitimi konusunda bilimsel ölçütlerin kullanılması gerektiğini belirtti.

HÜDAOĞLU: “LEFKOŞA SEL HARİTASI’NI HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ise meteorolojinin, denizci, havacı, tarım sektörü ile uğraşanlar ve imarla ilgili sektörler için önemli olduğunu söyledi.

Hüdaoğlu, Lefkoşa’yı iki yıl üst üste sel bastığını anımsatarak, üzerlerine düşeni sorumluluğu yerine getirmek adına tüm paydaşları bir araya getirerek, selle ilgili çalışma başlattıklarını, bu safhada Meteoroloji Dairesi’nden veriler aldıklarını kaydetti.

Sanayi Bölgesi’ni sel basmasını önleme üzerine yaptıkları projeyi anlatan Hüdaoğlu, projenin henüz ihale edilemediğini kaydetti.

Lefkoşa Sel Haritası’nı hazırlamaya çalıştıklarını dile getiren Hüdaoğlu, bütçesi ayrılan projede koordinasyon sağlama noktasında sıkıntı yaşandığını belirtti.

Hüdaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan bu koordinasyon eksikliğinin giderilmesi için destek talep etti.