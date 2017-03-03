Buray, ikinci klibini 'Seni Sevmiyorum Artık'a çekti

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı ikinci stüdyo albümü “Sahiden” ile büyük beğeni toplayan Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Buray, yeni klibi ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı ikinci stüdyo albümü “Sahiden” ile büyük beğeni toplayan Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Buray, yeni klibi ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Toplam 12 şarkıdan oluşan yeni albümünü, geçtiğimiz Kasım ayında müzikseverlerle buluşturan ve “Aşk Mı Lazım?” isimli hareketli şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Buray, müzik listelerinde zirvedeki yerini korumaya devam ederken yeni klibi ile de müzikseverlerin dikkatini çekecek.

Sözü Gözde Ançel’e, bestesi Gözde Ançel ve Buray’a ait olan “Seni Sevmiyorum Artık” şarkısının düzenlemeleri ise Bahadır Tanrıvermiş ve Buray’ın ortak imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda Hasan Kuyucu’nun oturduğu, Zekeriyaköy A Plus stüdyolarında çekimleri gerçekleşen klibin görüntü yönetmeni ise Varol Şahin. Klipte Buray’a eşlik eden Burcu Sütçü oyunculuğuyla olduğu kadar dans figürleriyle de ilgi çekecek.

Belirsiz bir atmosfer ve zamandaki bir ev dekorunun yaratıldığı klipte, iki insanın arasındaki mesafenin bazen yan yana olsalar bile çok uzak olabileceği anlatılıyor.

Buray merakla beklenen “Seni Sevmiyorum Artık” klibiyle bugün BurayVEVO YouTube kanalında ve tüm müzik kanallarında dinleyiciyle buluşuyor.