Burcu AKEL-DİSİ önerisi için: "Gelişmeleri memnuniyetle gözlemliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Meclisi Genel Kurulu’nda kısa sürede gerekli adımların atılarak Enosis Plebisiti’nin okullarda kutlanması olayının ortadan kaldırılmasının, müzakere sürecinin yeniden başlamasına olanak tanıyacağını belirtti.

Burcu, Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı’nın, Rum Meclis Komitesi’ndeki olumlu gelişme sonrasında, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Mart aynı sonunda sosyal bir buluşma gerçekleştirmeye hazır olacağını BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Espen Eide’ye duyurduğuna işaret etti.

Barış Burcu bugün yaptığı açıklamada, AKEL-DİSİ işbirliğinde Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde dün alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

“GELİŞMELERİ MEMNUNİYETLE GÖZLEMLİYORUZ”

Burcu, Rum Meclisi’nin almış olduğu 1950 Enosis Plebisiti’nin okullarda kutlanma kararının yanlışlığının Rum toplumu içinde de her geçen gün daha çok insan tarafından dile getirildiğine işaret ederek, bu gelişmeleri memnuniyetle gözlemlediklerini kaydetti.

Barış Burcu, “DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis ‘Eğer zaman geri alınabilseydi, DİSİ, ELAM tarafından önerilen 1950 Plebisiti’yle ilgili yasa önerisini reddederdi’ diyerek bu kararın yanlışlığının Rum toplumu içinde daha fazla idrak edilmesine katkı koymuştur” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞI DÜZELTMEK MÜMKÜN”

Zamanı geri sarmanın mümkün olmadığını ama yanlışı düzeltmenin mümkün olduğunu kaydeden Burcu, hatadan dönülmesi ve bu kararın bertaraf edilmesi için ortaya konulan her söylem, çaba ve girişimi saygıdeğer bulduklarını kaydetti.

Burcu şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı bu çerçevede yapılan girişim ve çabalara her zaman olumlu karşılık vermiştir. Bilindiği üzere Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum ticaret odalarının girişimi üzerine Cumhurbaşkanımız, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Cumhurbaşkanlığı’nda sosyal bir buluşma gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Neofitu’yla buluşmasından beş gün önce benzer bir görüşme de AKEL Genel Sekreteri Sayın Andros Kipriyanu’yla gerçekleştirmiştir. Bilindiği üzere, Enosis Plebisiti kararına Rum Meclisi’nde ret oyu veren AKEL söz konusu yanlış kararın düzeltilmesi adına DİSİ’yle işbirliği yapmaya hazır olduğunu çeşitli vesilelerle açıklamış bulunmaktaydı”

“CUMHURBAŞKANI MART AYI SONUNDA SOSYAL BULUŞMAYA HAZIR”

“Bu çerçevede AKEL-DİSİ işbirliğinde Rum Meclisi ilgili komitesinde dün alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Burcu, kısa sürede Rum Meclisi Genel Kurulu’nda gerekli adımların atılarak Enosis Plebisiti’nin okullarda kutlanması olayının ortadan kaldırılmasının müzakere sürecinin yeniden başlamasına olanak tanıyacağını belirtti.

Burcu, “Cumhurbaşkanımız, Rum Meclis Komitesi’ndeki olumlu gelişme sonrasında, Rum lider Anastasiadis ile Mart aynı sonunda sosyal bir buluşma gerçekleştirmeye hazır olacağını BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Espen Eide’ye duyurmuş bulunmaktır. Rum Meclisi genel kurulunda gerekli adımların atılması sonrasında da resmi müzakerelere başlanabilecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEKİ REFERANDUMUN YAŞANANLARLA HİÇBİR İLGİSİ YOK”

Cumhurbaşkanının daha önce de defaten açıkladığı gibi, Türkiye’de yapılacak olan 16 Nisan Referandumu’nun bu yaşananlarla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Burcu, istenirse ve gereği yerine getirilirse o tarihten önce müzakere masasının yeniden kurulabileceğinin sürekli vurgulandığını kaydetti.

Burcu, o noktaya yaklaşıldığının görülmekte olduğunu belirterek, “Dileğimiz ve beklentimiz DİSİ – AKEL işbirliğinin somut bir sonuç üretmesi ve bir an önce çözüm sürecinin önünün açılmasıdır” dedi.