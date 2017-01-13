Burcu: "Teknik çalışma gruplarından Özdil Nami sorumlu olacak"

Burcu, Cenevre süreci ve 5’li konferans hakkında detaylı bilgi verdi.

Konferansın bundan sonraki süreçlerini de anlatan Burcu, 18 Ocak’ta teknik çalışma gruplarının toplanıp alt yapı çalışmalarını yapacaklarını açıkladı. Barış Burcu ayrıca teknik çalışma gruplarından Özdil Nami'nin sorumlu olacağını belirtti.

Konferansın devamlılığını yarın sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Burcu, Türkiye ve İngiltere’nin de hazır olduğunu ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın süreci 10 gün ertelemek istediğini söylediğini anlattı.

Haritanın Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları ve hayatının devamlılığı için uygun olmadığını söylediklerini belirten Burcu, bu konunun hassas olduğunu bu nedenle detay vermeyeceklerini söyledi. Burcu Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu haritayı kendi gözleriyle gözlemlediğini ve bu haritanın Kıbrıslı Türkler için kabul edilebilir, uygun bir harita olmadığı kanaati oluştuğunu belirtti.

Herşeyin planladığı gibi gittiğini ifade eden Burcu, sadece aksaklığın istenilen hızla gidilmemesi olduğunu kaydetti.

Burcu açıklamalarını şöyle bitirdi:

Her türlü çalışmamızı yaptık. Türkiye'nin aynı konumda olduğunu gözlemledik. İngiltere Dışişleri Bakanı da aynı talebi koştu. Maalesef Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas hazırlığa ihtiyaçları olduğunu söyledi ve bunda ısrarlı oldu. Anastasiadis de Kocas'ı ısrarına uyum göstererek ileriye ertelenmesini istediler.

Önerdikleri tarih 23 Ocak'tı... Diğer katılımcıların bunun uzak olduğunu söylemesi üzerine 18 Ocak'ta teknik ekipler toplanacak. Özdil Nami Kıbrıs Türk tarafı adına görüşmelere katılacak. Bu sürede, her seviyede ve her fırsatta muhataplarımızla görüşmeye devam edeceğiz. Herşey planlandığı gibi gitmektedir. Tek sıkıntı istediğimiz hız ve ivmeye kavuşamadık.