Burnu kırıldı

Melin Dobran

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzeri, Yeniceköy kavşağı yakınlarında dün saat 16.30 civarında meydana gelen trafik kazasında Zimbabwe uyruklu Tadikla Clive Vito (E-24) yaralandı.

Yönetimindeki NZ 708 Z plakalı kiralık araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybeden Vito yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atarak duran aracın içinden içki bardaklarının çıkm ası nedeniyle, söz konusu sürücünün alkol testinden geçirileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan Clive Vito, olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vito’nun sadece burnunun kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.