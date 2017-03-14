Buruk bayram

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ancak sağlık alanında dağ gibi büyüyen sorunlar sağlık çalışanlarının bayramı buruk karşılamasına neden oldu. Kamu hastanelerinde fiziki alt yapı sorunları bir yana kamu doktorlarının özlük haklarının yeterli olmaması, son 3 yılda 25, 2016 yılında 10 ve 2017 yılı itibari ile de 5 doktorun istifa etmesi mevcut doktorların iş yükünün beşe katlanmasına neden oldu.

Son olarak kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasını engelleyecek karar Yüksek Mahkeme’den çıkarken, kamuda çalışan doktorların istifalarının devam edeceğini gösteriyor. Tüm bu sorunların gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı’nın buruk karşılayan sağlık çalışanları, sorunlarının çözülmesini beklerken Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği eski Başkanı Dr. Filiz Besim, sağlık alanında birçok sorun olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK SORUN SİSTEMSİZLİK

Sağlık alanında uzun yıllardır bir sistemsizlik sorunu olduğunu kaydeden Besim, gelinen noktada sağlık alanında ciddi boyutta hukuksal sorun yaşandığını söyledi. Besim, sağlık sistemindeki yasaların yetersiz olduğunu, mevcut yasaların uygulanmadığını ayrıca yasaların alt yapısına bakıldığında kaygan bir zemin olduğunu ifade etti.

Besim, “Sağlık sistemi yasaları, tüzükleri doğru hukuksal boyutta değildir. Sağlık sisteminin doğru yasalarla yönetilmemesi nedeni ile kamu hekimleri ile özel çalışan hekimler birbirine girdi. Hekimler açılan davalardan dolayı mahkeme salonlarına düştü. Hekimler arasındaki maaş farkı da yine sorunlara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATILMALI

Hastanelerde alt yapı sorunları olduğunu; çoğu zaman su bulamadıklarını ya da ısınma sorunu yaşadıklarını kaydeden Besim, bu sorunların yanı sıra kamu hekimlerine binen iş yükünün gün geçtikçe artmasından dolayı istifa oranlarının arttığını söyledi. Besim, ayrıca hekimlerin maaş ve özlük haklarının yeterince düzenlenmemesi, hekimlerin önünü görememesi nedeni ile yaşanan istifalara yenilerinin de eklenebileceğini vurguladı. Besim, sağlık alanında yaşanan sorunların çözülebileceğini ancak bunun için ciddi adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.