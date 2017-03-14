Burundi sıtmayla savaşıyor

Burundi Sağlık Bakanı Josiane Nijimbere, ülkedeki sıtma vakalarının salgına dönüştüğünü duyurdu.

Nijimbere, AA muhabirine açıklamasında, sıtmaya yakalanan kişi sayısının geçen yıla göre yüzde 13 arttığına dikkati çekti.

"Ocak ayından bu yana 800'e yakın kişi sıtma yüzünden yaşamını yitirdi, 2 milyon kişi de sıtmaya yakalandı" diyen Nijimbere, durumun salgın boyutuna ulaştığını kaydetti.

Nijimbere, salgınla etkin mücadele için 31 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfuslu Burundi'de en son 2002'de sıtma hastalığının salgına dönüştüğü bildirilmişti. Sıtma hastalığı en çok bozuk gıdalar ve iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.