Büyük ayıp!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın önerisiyle Dr. Küçük’ün fotoğrafı yerine Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafının kullanılması kararı sonrasında ilk olarak basılmış olan ancak biten 1 TL’lik damga pulları, artık Rauf Denktaş fotoğraflı basılmış şekliyle satılıyor

Damga pullarından Kıbrıs Türk toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün resmi kaldırılıyor.

25 kuruş ile 50 TL arası bulunan damga pullarında uzun yıllardır Dr. Fazıl Küçük’ün fotoğrafı yer almaktaydı. Geçtiğimiz yılın son günlerinde UBP-DP hükümetinin Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, biten pulların yerine basılan pullarda 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafı basılmaya başlandı.

1 TL’LER ARTIK RAUF RAİF DENKTAŞ

Şu anda 1 TL’lik damga pulu üzerinde 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafı yer alıyor.

Damga pullarında bundan sonra Dr. Küçük fotoğrafı yerine Rauf Raif Denktaş’ın resminin kullanılması için Bakanlar Kurulu’na öneriyi Maliye Bakanı olan Serdar Denktaş’ın yaptığı aldığımız bilgiler arasında.

Geçmiş yıllarda CTP hükümeti tarafından damga pullarına, eşek, çiçek ve böcek resimleri basılmış ancak tepki çekmesi üzerine değiştirilip tekrar Dr. Fazıl Küçük’ün fotoğrafı basılmıştı.

Ocak ayından itibaren yenileri basılmaya başlanan Rauf Raif Denktaş fotoğraflı damga pulları tepki görecek mi bilinmez ancak bazı çevrelerce Kıbrıs Türk toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün unutturulmaya çalışıldığı söyleniyor.

DAMGA PULLARI MALİYENİN UHDESİNDE

Damga pullarının üzerine hangi resmin konulacağı ile ilgili bir yasa bulunmuyor. Maliye Bakanı’nın, Posta Dairesi Müdürü’nün veya Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü’nün kararları doğrultusunda pullara basılacak resim değiştirilebiliyor.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’dan edindiğimiz bilgiye göre pulların üzerindeki resim Maliye Bakanının uhdesi üzerine Gelir ve Vergi Dairesi pulların üzerine basılacak kişinin resmi ile ilgili bir önerge hazırlayıp Bakanlar Kurulu’na sundu. Bakanlar Kurulu’nca onaylanan isim, biten pulların yerine basılacak yeni pulların üzerine basılacak. Kalkanlı, bunun süreklilik arz eden bir durum olmadığını belirtti.

Öte yandan Resmi Gazete’nin 14 Şubat tarihli basımında 7 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre bundan sonra 12.10 TL’lik ve 100 TL’lik Rauf Raif Denktaş resmi olan ilk kez basılacak damga pulları içinde karar alındı.