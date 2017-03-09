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Büyük ikramiye Gazimağusa’da

Büyük ikramiye Gazimağusa’da

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200 bin TL, Gazimağusa’da satılan “24840” numaralı bilete isabet etti.

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Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200 bin TL, Gazimağusa’da satılan “24840” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 bin TL’lik büyük ikramiye Gazimağusa bölgesinde satılan “24840” numaralı bilete isabet ederken, biletin, Gazimağusa bayisi Hasan İpekçioğlu tarafından satıldığı kaydedildi.

Tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi www.kktcpiyangolar.com adresinden ulaşabileceği belirtildi.

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