Büyükbaş hayvan tazminatları ödendi
Büyükbaş hayvan düşükleriyle ilgili Ekim ayı tazminatları çerçevesinde 142 üreticiye 86 bin 400 TL ödeme yapıldı.
A+A-
Büyükbaş hayvan düşükleriyle ilgili Ekim ayı tazminatları çerçevesinde 142 üreticiye 86 bin 400 TL ödeme yapıldı.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı.
Hesap numarası vermeyen üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmek koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekler.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.