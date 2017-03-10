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Büyükçekmece'de helikopter düştü

Büyükçekmece'de helikopter düştü

Büyükçekmece'de bir helikopter düştü. Olay yerine itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İstanbul Valisi Şahin, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11:16'da kalkan bir helikopter saat 11:21'de Büyükçekmece'de düştü. Helikopterin parçaları E-5 karayoluna savruldu ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA'ya göre Eczacıbaşı Grubu'na ait TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2'si pilot, 4'ü yabancı ve 1'ü Türk olmak üzere 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Buna göre helikopterin kaptan pilotunun da Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi.

Helikopterin düşme nedeni henüz belli değil.

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D100 karayolu trafiğe kapatılmış durumda.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düşen helikopterin belediyeye ait bir yangın söndürme helikopteri olmadığını belirtti.

Kaynak: Al Jazeera, AA, DHA

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