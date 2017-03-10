Büyükçekmece'de helikopter düştü

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11:16'da kalkan bir helikopter saat 11:21'de Büyükçekmece'de düştü. Helikopterin parçaları E-5 karayoluna savruldu ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA'ya göre Eczacıbaşı Grubu'na ait TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2'si pilot, 4'ü yabancı ve 1'ü Türk olmak üzere 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Buna göre helikopterin kaptan pilotunun da Alaaddin Nacar olduğu öğrenildi.

Helikopterin düşme nedeni henüz belli değil.

D100 karayolu trafiğe kapatılmış durumda.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düşen helikopterin belediyeye ait bir yangın söndürme helikopteri olmadığını belirtti.

Kaynak: Al Jazeera, AA, DHA