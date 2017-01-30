Büyükkonuk'taki “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü
Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve Büyükkonuk Belediyesi’nin desteklediği geleneksel “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
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Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve Büyükkonuk Belediyesi’nin desteklediği geleneksel “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik saat 10:00’da Büyükkonuk Sosyal Tesisileri The Pine View Restoran& Bar’da yapılacak.
Etkinlik kapsamında gün boyunca köy aktiviteleri, tiyatro ve koro gösterisi, müzik dinletisi, Kıbrıs kültürüne özgü yiyecek içecek ve el sanatları ürünleri satışı olacak.
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