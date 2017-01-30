Lefkoşa8 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Büyükkonuk'taki “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü
Büyükkonuk'taki “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü

Büyükkonuk'taki “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve Büyükkonuk Belediyesi’nin desteklediği geleneksel “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

A+A-

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği tarafından düzenlenen ve Büyükkonuk Belediyesi’nin desteklediği geleneksel “Eşek Günü” 5 Şubat Pazar günü  gerçekleştirilecek.

Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik saat 10:00’da  Büyükkonuk Sosyal Tesisileri  The Pine View Restoran& Bar’da yapılacak.

Etkinlik kapsamında gün boyunca köy aktiviteleri, tiyatro ve koro gösterisi, müzik dinletisi, Kıbrıs kültürüne özgü  yiyecek içecek  ve el sanatları  ürünleri satışı olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.