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  3. Caceres'e resmi teklif yapıldı
Caceres'e resmi teklif yapıldı

Caceres'e resmi teklif yapıldı

Galatasaray, Juventus'un sözleşmesini feshettiği 29 yaşındaki futbolcu için yönetim, 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önerdi

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Serdar Aziz'in sakatlığının ardından Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi. Maliyeti düşük oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı'dan sonra Juventus'un eski oyuncusu ve serbest durumda bulunan Martin Caceres'e yöneldi.

Geçtiğimiz sezon aşil tendonundan sakatlanmasıyla İtalyanların sözleşmesini feshettiği Uruguaylı stoper ekim ayında çalışmalara başladı ve büyük ölçüde hazır hale geldi.

Galatasaray yönetimi, Caceres'e 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önerdive cevap beklemeye başladı.

Yarım sezon performansını görüp ona göre devam edip etmeme kararı verecek olansarı-kırmızılılar böylece riski minimize etmek istiyor.

Yönetim, yarım sezon için 1 milyon Euro'luk rakamı gözden çıkardı. Eğer Caceres başarılıolursa 1 yıllık ücreti ise 2 milyon Euro olacak. Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan Uruguaylı futbolcu sağbekte de oynayabiliyor.

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