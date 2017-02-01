Çadır eylemi 45’inci gününde

Duygu Alan

Cyprus Airport Services (CAS) şirketindeki işlerine son verildiği gerekçesi ile bir buçuk ay önce Meclis önünde çadır eylemi başlatan 32 kişiden 9’u CAS’taki işlerine geri alındı.

EMEK-İŞ’ten yapılan açıklamada, CAS çalışanı 32 kişiden 9’unun hükümetin baskısı sonucu eyleme katılımlarını sonlandırdığı, bunun neticecinde de CAS’taki işlerine geri alındıkları belirtildi.

Açıklamada, “işlerine geri alınıncaya kadar” eylemlerini sürdürme kararında olan CAS çalışanı 23 kişiye “Sendikadan ayrıl, eylemi bitir” noktasında hükümet baskısının devam ettiği kaydedildi.

Aşam: Hükümet baskı yapmaya devam ediyor

EMEK-İŞ Başkanı Koral Aşam, “Sendikalaştıkları gerekçesiyle işten durdurulan” CAS çalışanı 32 kişiden 23’ünün Meclis önünde 44 gün önce başlatılan çadır eyleminde mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

CAS çalışanı 32 kişiden 9’unun hükümetin baskısı sonucu eyleme katılımlarını sonlandırarak işlerine geri alındığını dile getiren Aşam, Hükümetin CAS çalışanı 23 kişiye ve ailelerine “sendikadan ayrıl, eylemini sonlardır” noktasında baskısının halen devam ettiğini ifade etti.

İşten ayrıl…

Koral Aşam, “İşten durdurulan CAS çalışanları konusunda ne CAS yönetim Kurulu cephesinden ne de hükümet kanadından atılan somut bir adım henüz yok. İşten durdurulan CAS çalışanlarının Meclis önünde başlattıkları çadır eylemi 44’üncü gününde. Eylem 32 kişi ile başladı ancak baskı neticesinde eyleme katılmayan 9 kişiyi tekrar işe başlattılar. Diğer çalışana da ‘Meclis önüne gitmeyeceksiniz, eyleme katılmayacaksınız ve sendikadan ayrılacaksınız” yönündeki hükümet baskısı devam ediyor” diye konuşt