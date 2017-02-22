ÇAĞ-SEN ile BELÇA arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

BELÇA Ltd’e ait işyerlerinde çalışanların çalışma koşulları ile özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) bugün imzalandı. Toplu iş sözleşmesine BELÇA LTD adına Genel Müdür Berkem Öztuğ ve ÇAĞ-SEN adına Başkan Mehmet Davulcu imza koydu.

BELÇA Müdürlüğünde yapılan imza töreninde konuşan Genel Müdür Berkem Öztuğ, özel sektörde toplu iş sözleşmesi yapan ender kuruluşlardan biri, marketçilik alanında ise tek olduklarını ifade etti.

Öztuğ, sendikalı ve toplu sözleşmeli işçi çalıştırmanın sanılanın aksine işverenin de lehine olduğuna dikkati çekerek, özel sektör işletme sahiplerine “sendikalaşma hakkına saygı göstermeleri” çağrısında bulundu.

Toplu iş sözleşmelerinin amacının sadece maaş ve özlük haklarını düzenlemek olmadığını belirten Öztuğ, iş istikrarı ve verimliliğin ana hedef olduğunu belirtti.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu da, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle, Belça çalışanlarına İş güvenliği yanı sıra, sosyal ve ekonomik menfaatler elde ettiklerini söyledi.

Deneme devresini tamamlayıp kadrolanan ve en alt seviyede maaş çeken bir işçinin brüt maaşının 1990 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükseldiğini söyleyen Davulcu, bunun “ülke gerçeklerinin üzerinde bir maaş artışı” olduğunu belirtti.

Özel sektör işverenlerine de seslenen Davulcu, sendikalı ve sözleşmeli işçi çalıştırmanın verimlilik açısından çok daha sağlıklı olduğunu söyledi, işverenleri işçilerin sendikalaşmasının önüne engeller koymaktan vazgeçmeye çağırdı.