Çağlar: "Plebisit kararı ELAM politikalarının yansımasıdır"

Rum meclisi tarafından alınan” 1950 Plebisitinin “ yıl dönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda kutlanması kararı ile ilgili görüşlerini aktaran Çağlar, eğitimin toplumu şekillendiren, gelecek nesillere ışık tutacak önemli bir unsur olduğunu, Güney’de daha şoven bir eğitim sisteminin devam ettiğini, tarih kitaplarında zaten Enosis Plebisiti’nin okullarda öğretildiğini, ancak meclisin bu kararı almasıyla çözümle barış ortamı yaratmaya çalışılan bu günlerde, ELAM Politikalarının bir yansıması olarak görülebileceğini, bu yasa tasarısının meclise getirilmesinin son derece yanlış olduğunu söyledi.

CTP Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar, Genç TV’de yayınlanan “Siyaset Yemeği” Programına katılarak Didem Gürses’in sorularını yanıtladı.

En son 11 Şubat 2014’de Eroğlu ve Anastasiadis’in imzaladığı ortaklık belgesine işaret eden Çağlar şunları söyledi;

“Geçmişte iki lider imzaladıkları ortaklık belgesinde 4. Üncü maddede direk olarak enosis ve taksim yasaklanmıştır. Bu politkalara hizmet eden çalışmaların durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Tam 3 yıl önce hemde bu kararın alındığı günlerde 11 Şubat belgesinden 3 yıl sonra mecliste bu karar alınmıştır.

Rum meclisinde alınan böylesi bir karar kıbrıs türk toplumunun güvenlik konusunda tedirginlik yaşamasına neden olmuştur. Güvenlik ve garantiler konusunda kesin kararlarımız olan bu dönemde müzakere sürecini negatif etkilemeye yönelik bir girişim yapılmıştır. Bu durumu Müzakere sürecine bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz.

Kurulacak bir komisyonun eğitim alanında çalışmalar yapması gerekiyor

Her iki liderin güven arttırıcı önlemler çerçevesinde eğitim alanında yapması gereken çalışmalar olduğunu belirten Çağlar, AB ülkelerinde eğitim alanın kendi ülkelerine ait olduğunu ancak standartları belirlemenin AB merkezi tarafından uygulandığını ve ülkelerin bu genel politikalara uymalarının sağlanmakta olduğunu ifade etti.

Çağlar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kurallara göre İnsanların nefret ve korku duygusu ile yetişmemeleri gibi ortak değerler konusunda ilerleniyor. Kıbrıs’ta da yapılması gereken çalışmalar vardır. Her iki kurucu devletin eğitim bakanlıkları ayrı olacaktır bu konu görüşülmüştür.

Eğitim Komisyonu kurularak denetimler yapılmalıdır

Kurulacak olan federal devlet bağlamında bir komisyonun hem ab standartlatını yansıtabilecek hem de yurtdaşlık bilinci hoşgörü gibi kavramları geliştirecek çalışmalar yapması gerekiyor. Tarihte yaşanan olayları saptırmadan çocuklarımıza aktarabileceğimiz ortak bir takım değerleri bu komisyonun belirleyerek denetlemesi gerikiyor. Bu konuya önem verilmelidir gerekli girişimler yapılmalıdıre şu anda yeterli değiliz.

Bu kararın rum meclisinden geçmesi gerek Kıbrıs Rum Lideri olarak Anastasiadis’in kendi toplumuna çözümün ne kadar gerekli olduğu konusunda yeterince açılımları yapamadığını gösteriyor gerekse de siysasal partilerin halen daha Kıbrıslı Türklerle federal bir ortaklığı kabul etmek gibi bir yönde olmadıklarını ortaya koyuyor.

Rumlar güven arttırıcı önlemler konusunda gerekli adımları atmıyor

Güven arttırıcı önlemler konusunda Rum tarafında gerekli girişimlerin yapılmadığını ve bu cesareti gösteremediğini görüyoruz. Sigortaların birleştirilmesinden telefonların kullanılmasına kadar bazı tabularını aşamıyorlar. Yasalarımız yeterli değil bahanesini kullandıklarını düşünüyorum. Bu adımların atılması toplumları birbirine yakınlaştırmasına fırsat verebilirdi.

Bu karar ırkçı ve çocukları zehirleyen bir yaklaşımdır

Rum tarafının aldığı bu karar kabul edilemez. Bu ırkçı ve çocukları zehirleyen bir yaklaşımdır. Müzakere süreci devam ederken meclisin bu kararı alması gereksiz bir yaklaşımdır.

Uluslararası camiayı bu olaya dikkat çekmeleri ve özellikle kıbrıs rum tarafını müzakerelerin temelini teşkil eden 11 Şubat belgesine bağlı kalması konusunda uyarmalarını ikaz etmelerini sağlamalıyız. Bu olayı şiddetle kınadığımızı göstermeliyiz.”

Üniversite ve turizmden daha çok yararlanmalıyız

Dövizin yükselmesi ve hayat pahalılığının giderek artması konusuna da değinen Çağlar, Üniversite ve turizm sektöründen daha fazla yararlanması gerektiğini, Avrupa Birliği ülkeleri ile doğrudan ticaret yapamadığımızı, ambargoların devam ettiğini, Türkiye ile olan ticari anlamdaki ilişkilerin artık farklı bir zemine taşınması gerktiğini, bugün hala ticari olarak tek irtibatımız olan Türkiye ile ithalat konusunda ürünlerin tümünü dolar bazında ithal ettiğimizi, bunun üzücü ve kabul edilemez olduğunu, bu konuda girişim yapılması gerektiğini kaydetti.

Kültürümüzü daha çok tanıtmalıyız

Yeni 6. ilçe olan Lefke ve Güzelyurt’un en az gelişen yerlerimizden olduğunu ifade eden Çağlar, zamanla nüfusun kaybedildiiğini, göçlerin yaşandığını, Lefke de bulunan narenciye, hurma ağaçları gibi özelliklerimizin ön plana çıkartılması gerektiğini söyledi.

Çağlar, bu bölgelerimizde Kıbrıs Türk mutfağının yansıtıldığı restoranların artması gerektiğini, butik otellerin yapılması ve böylelikle gençlerimize istihdamların sağlanacağını, Lefke’de ve Güzelyurt’ta üniversitelerin olmasının memnuniyet verici olduğunu, yerel yönetimler ile devletin bu konuda esnafında gelişmesi için destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.