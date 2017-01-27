Çağlar’dan AKPA’da öneri: "Liderler Strazburg’a davet edilmeli"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPA) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP milletvekili Mehmet Çağlar, AKPM Başkanı İspanyol milletvekili Pedro Agramunt ile Kıbrıs Türk delegasyonu olarak bugün görüşme gerçekleştirdi. Kıbrıs müzakere sürecininin değerlendirildiği görüşmede Nisan’da yapılacak olan Genel Kurul’da, Kıbrıslı liderler Akıncı ve Anastasiadi’ins birlikte Genel Kurul’a hitaben konuşma yapmalarının sağlanması önerildi. Agramunt bunu danışmanına not ettirerek ilk başkanlık konseyi toplantısında bunun gündeme taşınmasını istedi. Ayrıca Cenevre’de yapılan müzakerelerin eğer Cenevre dışında bir yerde yapılması gündeme gelirse bu yerin Avrupa Konseyi’nin merkezi olan Strazburg olabileceği, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’nin kurucu üye olduğu gibi Kıbrıslı Türklerin de temsil edildiği bir merkez olduğu, AB'den ayrı bir Avrupa kurumu olduğu ve 47 üye ülkenin bulunduğu bir kurum olması sebebiyle önemli bir görüşme merkezi olabileceği üzerinde duruldu.

ULUSLARARASI TOPLUMUN DA KIBRIS’TA ÇÖZÜME İHTİYACI VAR

Müzakere sürecindeki gelişmelerden oldukça memnun olduğu belirtilen Agramunt’un, Kıbrıs’ta varılacak bir çözüme yalnızca iki halkın değil dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı tüm uluslararası toplumun böylesi bir çözüme ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Agramunt, garantörlük ve güvenlik konusunda ilerlemeler sağlanarak sürecin çözümle sonuçlanmasının çok önemli olduğunu, Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişelerinin mutlaka karşılanması gerektiğini, Kıbrıslı Rumların da bunu bir tehdit olarak algılamayacakları ortak formülün bulunmasının önemine vurgu yaptı. CTP milletvekili Çağlar ise Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıslı Türkler için önemli olduğunu belirtti.