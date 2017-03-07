Çakıcı: "2 Temmuz’a yetişmeyeceği biliniyordu"

Haluk Doğandor

TKP-Yeni Güçler Yönetim Kurulu Başkanı Çakıcı, muhalefet partileri CTP ve TDP’nin erken seçim önergelerini şov olarak niteleyerek “aslında korkuyorlar” dedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhuriyet Meclis’nde erken seçim önergelerinin tartışıldığı sırada Ada TV’ye canlı bağlandı ve soruları yanıtladı. Çakıcı, muhalefet partilerinin seçimin Temmuz ayına yetişmeyeceğini bile bile erken seçim önergesi vermelerini şov olarak niteledi. CTP ve TDP’nin erken seçim için 2 Temmuz önergesinin arkasından iktidar ortağı DP’nin Nisan 2018 erken seçim önergesi ortaya çıktığını ifade eden Çakıcı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de her iki önergeye evet oyu kullanacağını belirtti. Bu önergelerin Meclis alt komitesinde görüşüleceğini söyleyen Çakıcı, yine seçimin ne zaman olacağına hükümetin karar vereceğini ifade etti.

Çakıcı, Temmuz ayında bu seçimin olmayacağını zira hükümet ortağı DP’nin önergesinin büyük bir olasılıkla kabul göreceğini ya da bu tarihe yakın bir zaman seçileceğini umduğunu söyledi.

“2 TEMMUZ’A YETİŞMEYECEĞİ BİLİNİYORDU”

Çakıcı açıklamalarına şöyle devam etti; “Millet şov peşinde, Yüksek Mahkeme’nin partilere geçen hafta yaptığı açıklamada, Lefke’nin de ilçe olmasıyla vekil sayıların tutmadığını, seçim yasasının ele alınması gerektiğini ifade etti. Seçim pusulalarının tek “çarşaf” liste olması sebebiyle, kabinlerde değişikliğe gidileceği ve pusulaların çok uzun basılması gerektiği, bunun için de 4 milyon Euro gibi bir finansa ihtiyaç duyulduğu söylendi. Tüm bunların 2 Temmuz’a yetişmeyeceğini bile bile maalesef muhalefet partilerimiz erken seçim önergesi verdi.”

“HODRİ MEYDAN”

Partilere “hodri meydan” diyen Çakıcı, CTP ve TDP’nin TKP-Yeni Güçler’den korktuğunu, yıprandıklarını bilerek acilen seçime gitmek istemelerinin asıl sebebinin TKP-Yeni Güçler korkusu olduğunu söyledi. Zira son haftalarda CTP ve TDP’den ciddi kopmalar olduğunu, bunların da kendi partilerine geldiğini belirten Çakıcı, TKP-Yeni Güçler’in olası bir seçime oldukça iddialı gireceğini söyledi.