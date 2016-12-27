Çakıcı: "BM'ye başka, Erdoğan'a başka, Güzelyurtluya başka konuşuyorsunuz"

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı, bölge insanının zorda olduğunu, yatırım yapılmadığını söyleyerek, “Lefke’yi siz geri bıraktınız” dedi.

Çakıcı, Lefke’nin ilçe olmasıyla tüm sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını, yatırım yapılması ve bölgeye yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.

Çakıcı, hükümetin bölgeye yönelik hangi proje ve planlamaları yaptığını sordu.

Kıbrıs sorununa yönelik hükümetin içeride farklı, dış dünyaya karşı farklı tutum içinde olduğunu iddia eden Çakıcı, “Sağlam durun, korkmayın. BM’ye başka, Erdoğan’a başka, Güzelyurt’ta halka başka söylersiniz. Gerçek düşüncenizi söyleyin, korkmayın” dedi.

6 ilçe varsa, milletvekili sayısının da eşit olması gerektiğini, 50’nin 6’ya bölünmesi gerektiğini söyleyen Çakıcı, “İlçeleri adil görmek istiyorum” dedi.

Çakıcı, “Lefke’nin ilçeleşmesine evet, ama bu yeterli olmayacak. Hükümetin projelerini duymak istiyoruz” dedi.