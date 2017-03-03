Çakıcı: "Bu kadar kendini beğenmişlik olamaz"

Özge Kizir

TKP Yeni Güçler Kurucular Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı TDP yönetiminin “TDP kan kaybetmedi” şeklindeki sözlerine “İnkâr içerisindedirler. Bu kadar kendini beğenmişlik olamaz” karşılığını verdi.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğu Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Kurucular Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı oldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler’in ‘TDP kan kaybetmedi’ şeklindeki açıklamasını değerlendiren Çakıcı, “Bu söylenen cümleler zannediyorum Çeler’in gençliği veya toyluğu ile ilgilidir.

Arkadaşımızın siyasette çok öğreneceği şey vardır diye düşünürüm. Siyasette 1-2 oyun yani 1-2 kaybın bile ne kadar değerli olduğunu biliriz. 2010 seçiminde TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızıyla yarışıyordu. Seçim 11 bin 909 oya karşılık 11 bin 907 oyla kazanıldı. İki oyla milletvekili olup olmama belirlenmişti” şeklinde konuştu.

“Parti çatır çatır ortadan bölündü”

Çakıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bazen 10-15 oy milletvekili sırasını veya bir milletvekili kazanıp kazanmamanızı belirler. Şuanda TDP’den ayrıldıktan sonra istifa eden kişi sayısı 300’ün üzerindedir. Benim ayrıldığım gün 75 kişi sonra 100 kişi açıkladık. Ardından 100 kişi daha açıkladık. Arada tek tük katılanlarla 300 civarına ulaştı. Parti çatır çatır ortadan bölündü. Hala bununla ilgili bir sorun yoktur demek sanırsam psikolojik sorundur diye düşünüyorum. Etik anlamda baktığımızda istifa demektir. Bu herhangi bir yerde olsa böyle olur. Zaman zaman beni suçluyorlar.

“Kıbrıs Türk tarihinde iddia ederim ki muhtemelen sözünü tek adamdır”

Parti çok parçalıydı bu nedenle başkan olmak istemedim. Bir milletvekilini 2 yaptım, 2’yi 5 yapayım dedim. Etik bir sorumluluk hissettim. Seçim gecesi çıktım ‘sözümün arkasındayım’ dedim. Fakat oyları yeterince yükseltemedim dedim. Partiyi parçalı gördüğüm için dönmek istemem dedim. Sıralarla veya yerle ilgili bir derdim yok.

“Bir tane bulunursa kendim istifa edeceğim”

Bu hafta da istifalar olacak. İstifa eden 300 tane adam içerisinde 1 tane istifa kâğıdı olmayan varsa ki ben kendim kontrol ediyorum. İstifa formlarının bulunması şartı ile istifalarını açıklıyorum. Bir tane bulunursa kendim istifa edeceğim. Hepsinin istifa formlarını alıyorum, bize olduktan sonra üye olduklarını açıklıyorum. İnkâr içerisindedirler. Bu kadar kendini beğenmişlik olamaz.

“Neden bir tek TKP’yi gördüler?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) ayrılan oldu. Neden bir tek TKP’yi gördüler? Bugün Sosyal Demokrat Parti (SDP) biriyle birleşmeye karar verdiğinde niçin TKP Yeni-Güçler ile birleşmeye karar verdi? Çünkü bu parti adrestir, Yeni Güçler kavramı buradan geliyor. Bu ülkede bu düzeni değiştirmek isteyen sağdan da insanlar olacak soldan da insan olacaktır.”

“Bu devletin kendi ayakları üzerinde durması en büyük hedefimdir”

TKP-Yeni Güçler adına Türkiye penceresinden bakan Çakıcı, “TKP-Yeni Güçler’in Türkiye ile kavgası yoktur. Kavgası olanlar vardır. Türkiye’nin proje ve düşüncelerimizle bunu net bir şekilde anlatırız. Geçmişte de böyleydi. Şimdi TDP’de bunu görüyorum. Gerek elçilik önünde, gerekse başka yerlerde ortaya koydukları düşüncelerde kavga çıkarmaya yönelik özellikleri vardır. Farklarımızdan biri budur. Ülkemizin kendi kendisini yönetmesiyle ilgili kararlarımızı koyabiliriz. Bunu da kavga ile yapmayız. Bu devletin kendi ayakları üzerinde durması en büyük hedefimdir” ifadesini kullandı.

“Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratamazsam…”

Adada yapılması gereken projelerin olduğuna dikkat çeken Çakıcı, “İktidara geleyim, 5 yıl içerisinde bu ülkeyi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratamazsam 5. Yılın sonunda aday değilim. Halk bana bu yetkiyi versin, bu ülkede yapılacak proje var ki bunları yaparsanız zaten bu ülke 5 yıl içerisinde ayakta durabilecektir. Burada bu yapılmadığı için oluyor” dedi.

“Anastasiadis, onlara mavi boncuk attı, o da ENOSİS’ti”

Kıbrıs konusunda değerlendirmede bulunan Çakıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Rumlar seçim dönemine giriyorlar. Bu seçim döneminde Rum Lider Nikos Anastasiadis, AKEL’e karşı partisinin yarışabilmesi için mavi boncuk attı, o da ENOSİS’ti. Bu durum da masanın dağılmasına sebep oldu. Toplantı terk edildi ve karşılıklı olarak görüşmelerin devam etmeyeceği açıklandı. Bunun devamı olarak Pakistan’da Türk dış politikasının da ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Onu organize eden onlardır. Bu Rum tarafına aslında bir mesajdır. Yaşanan sertleşme sürdürülebilir değildir. Siyasetçi olarak nereye kadar gidebileceğini bilirim.”