Çakıcı: “Devleti zarara uğratanların istifasını duymak isterim”

Arzu Köprülü

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı ise, kamu ihalelerinde yapılan yanlış uygulamalara işaret ederek “Devlet 2 milyon TL zarara uğratıldı, ben haksızlıklara sebep olanların istifasını duymak isterim” dedi.

Hükümetin ihale yapamayacak durumda olduğunu savunan Çakıcı, “milletvekillerini salak yerine koyduklarını” söyleyerek adli soruşturma talep etti.

Çakıcı, sorumluların İyi İdare Yasası’nı uygulamakla yükümlü olduğunu ancak Meclis’e getirilen konuların bazılarının oyalama taktiği olduğunu ileri sürdü.

Mehmet Çakıcı, inşaat müteahhitlerinin şikayetlerinin de değerlendirilmediğine işaret ederek, bu tür usulsüzlük iddialarının gerektiği şekilde incelenmesini istedi.

DENKTAŞ: “KUMPAS MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ İÇİNDE”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, meclis kürsüsünde ‘kamu ihalelerinde devletin 2 milyon TL zarara uğratıldığı’ yönünde iddiada bulunan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı’ya, yine meclis kürsüsünden yanıt verdi, “Çakıcı milletin değil müteahhitlerin vekilliğini yapıyor” dedi.

Denktaş şöyle devam etti. “Benim istediğim araştırma Güzelyurt Hastanesi ihale süreci ile ilgilidir ve bunu yaparken de, ‘bu bir vesile olsun’ diyorum. Mevcut, uygulamaya giren yeni yasanın zorluklarını da bu komite not alsın, tavsiyede bulunsun istiyorum. Biz, Maliye Bakanlığı olarak kendi soruşturmamızı zaten yapıyoruz. Buda ortaya çıkacak, ben bunun arkasındayım ve çekinmem.”

Denktaş, söz konusu ihale ile ilgili, başkan dâhil 5 komisyon üyesinin verdiği kararın bütünüyle arkasında durduğunu da sözlerine eklerken; “doğru yapmışlar, doğru adım atmışlardır. 12 milyon kusur bir keşif bedeli var. Onun altında teklifler verilmiş. Teklifler açıldıktan sonra “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Özcafer biz bunu 9 milyona alacaktık’ diyor. Sayın Çakıcı, kumpas nerede? Kumpas Müteahhitler Birliği’nin içinde. Yaptığım çağrı da budur, gelin bunu ortadan kaldıralım” diye konuştu.

DENKTAŞ; “DÜZGÜN, ŞEFFAF BİR İHALE DÜZENİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BUNDAN KAYBEDENLER VARDIR!”

Merkezi İhale Komisyonu’nun attığı her adımın hukuka uygun, düzeltici ve yönlendirici olduğunu yineleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bundan kaybedenlerin olduğunun altını çizdi. İhale yasası yeni uygulamaya girdiği, ilgili bakanlıklarda yeterli bilgi olmadığı için, komisyon olarak zaman zaman bu düzeltmeleri, yönlendirmeleri yapmak zorundayız. Düzgün, şeffaf bir ihale düzeni yürürlüğe girmiştir. Bundan kaybedenler vardır. Onların verdikleri paralı ilanları tamamen doğrudan vererek, düzgün iş yapmaya, iyi idare yasasına uygun iş yapmaya çalışan bir ekibi sırf siyaset yapacaksınız diye suçlamaya kalkarsanız buradan ve dışarıdan cevabını alırsın” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPAN ÇAKICI’YA DENKTAŞ’TAN YANIT; “BU İŞ SONUÇLANDIĞINDA BUGÜN İSTİFA ÇAĞRISI YAPAN SEN, ACABA O GÜN KENDİ İSTİFANI VERECEK MİSİN?”

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş daha sonra Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı’ya yönelerek; “bu araştırma sonuçlandığında o günde cevabını alacaksın. Peki, ama bugün istifa çağrısı yapan sen, acaba o gün kendi istifanı verecek misin? Milletin vekilliğinden değil, müteahhitler Birliğinin vekilliğini yaptığın için?” diye sordu ve konuşmasını sonlandırdı.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal ise, yaşananların Meclis’in itibarının zedelendiğini, bu küçücük toplumda herkesin, kimin ne olduğunu bildiğini söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından rapor ve ek rapor madde madde okunarak yapılan öneriler oylanarak tasarının 3. görüşmesi ivediliği olmaması nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.