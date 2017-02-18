Çakıcı: "İhaleyi alan şirket devleti tehdit etti"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Çakıcı, Ercan’la ilgili araştırma komitesinde önemli detaylar öğrendiğini belirterek, “Devletin içinde çeteleşme olduğunu ve böyle bir şey varsa polisi ve savcılığı göreve çağırdığını kaydetti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, ADA TV de katıldığı Öğlen Ajansı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleştirilen Ercan’la ilgili araştırma komitesinde önemli detaylar öğrendiğini belirten Çakıcı, Ombusdman Emine Dizdarlı’nın raporuna rağmen soruşturma açılmamış olmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

“İHALEYİ ALAN ŞİRKET DEVLETİ TEHDİT ETTİ”

KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın yapmış olduğu Türkiye’deki iki şirketten 50 ay süreyle 11 Milyon 250 bin dolarlık T&T Havalimanı İşletmeciliği İnş. Sanayi ve Ticaret Ltd’i denetlemek amacı ile yapılan hizmet alımı anlaşması ile ilgili bugün inanılmaz bilgiler elde ettiğini ifade eden Çakıcı, ihaleyi alan şirket tarafından devletin tehdit edilerek fesih maddesini zorlaştırdığını iddia etti.

“DEVLET İÇİNDE ÇETELEŞME VAR”

Sözleşme hazırlanırken ek sözleşmenin de hazırlandığını ifade eden Çakıcı, “diğer şirketler bunu bilmeden ihaleye giriyor. Hükümet tehdit ediliyor ve ek sözleşme konuyor. 10 gün sonra ek sözleşme imzalanıyor, ihaleye fesat karıştırılıyor ve gelecekte bu sözleşmenin iptali, şirket tarafından zorlaştırılıyor” dedi. Konuyla ilgili olarak topu herkesin birbirine attığını ifade eden Çakıcı, “Devletin içinde çeteleşme olduğu söyleniyor. Bunu söyleyenler de bakanlar, müsteşarlar, devlet yetkilileri. Eğer böyle bir şey varsa birinin devreye girmesi lazım. Komitelerde rüşvet iddiaları var. Ben burdan polisi ve savcılığı göreve çağırıyorum. Öte yandan başsavcılık yetkililerinin de muğlak ifadeleri var. O dönemin yetkilileri de işine geldiği gibi konuşuyor”

'BİZ BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ'

Durumun son derece karışık ve muğlak olduğunu belirten Çakıcı, “ Durum çok karmaşık ama ben buradan halkıma söz veriyorum, eğer ben bu düğümü çözmeden, olayı aydınlatmadan, gerçekleri ortaya çıkarmadan bu işin peşini bırakırsam, bize hiçbir zaman hükümet kurmak nasip olmasın” şeklinde belirtti.