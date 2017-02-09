Çakıcı: "İktidara giden yolu SDP ile yürüyebiliriz"

Arzu Köprülü

TKP Yeni Güçler yetkilileriyle, Sosyal Demokrat Parti yetkilileri bir kez daha görüştü.

SDP binasında biraraya gelen yetkililer 15 gün önce başlattıkları görüşmelere devam etti.

Toplantı öncesinde Parti Başkanları basına açıklamalarda bulundu.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı, Kıbrıs Konusu ve iç politikada yaşananlar nedeniyle ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, iç politikasının sürdürülebilir olmadığını ve değişimin şart olduğunu savundu.

TKP Yeni Güçler’le 15 gün önce de biraraya gelerek birleşme dahil atılabilecek adımları değerlendirdiklerini ve alınan her kararı kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Tunalı, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşların partilerin birleşmesi konusundaki düşüncelerini de aldıklarını anlatarak vatandaşın “geç kalmayın” şeklinde yorum yaptığını söyledi.

Kısa süre önce gündemde yer alan 82. Vilayet haberlerinin de manasız olduğunu dile getiren Tunalı, TC’nin 1959 yılında imzaladığı 159 sayfalık garantörlük belgesini okuyarak vilayet olmanın söz konusu olamayacağını belirtti.

ÇAKICI

TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı ise, 2 haftadır SDP’yle gerçekleştirdikleri görüşmelerin toplum adına önemli bir dönemeç olduğunu söyleyerek, halkın yeni oluşan güçlerini gördüğünü ve iktidara gidecek bu yolu SDP’yle yürüyebileceklerini ifade etti.

“82. vilayet haberlerinin başbakan ve bakanın olduğu bir yerde gerçekleştiğini, bunun ‘zafiyet ve acizlik’ olduğunu” savunan Çakıcı, yıllardır tüm Cumhurbaşkanlarının Federal bir birleşme için çalışırken vilayet söylemine başbakanın ve diğerlerinin ses çıkarmadığını bunun skandal olduğunu ileri sürdü.

UBP-DP hükümetinin projesiz bir hükümet olduğunu herhangi bir konuda herhangi bir adım atmadığını iddia eden Çakıcı, ilk seçimlerde iktidar olacaklarını ve yolsuzlukları sorgulama mekanizmasını hayata geçireceklerini belirtti.