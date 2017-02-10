Çakıcı: “KTHY, kaza yapmayan tek uçak şirketidir”

Özge Kizir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre’nin KTHY için hazırladığı raporda CTP’yi, CTP’lilerin ise UBP’yi suçladığını iddia eden Mehmet Çakıcı, “Sahte raporlar yazmasınlar. Bu son rapor üniversite tezi olsaydı, yazanı sınıfta bırakırdım” dedi.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğu Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Kurucular Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı oldu.

“Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Konusunda Gerçek Rapor” adı altında hazırladıkları raporu değerlendiren Çakıcı, “Bana doğru dürüst raporlar yazsınlar. Sahte raporlar yazmasınlar. Üniversite hocasıyım. Eğer önüme master tezi olarak bu rapor gelseydi, bu tezden geçemezdi. Bu adamı sınıfta bırakırdım. Hazırladığımız raporun girişi, gelişmesi, bulguları ve sonuçları vardır. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre’nin yazdığı raporda UBP-DP, CTP’yi suçlarken, CTP’liler de UBP’yi suçluyor. Biz hiç hükümette yer almadık. Bu nedenle taraflı bir rapor hazırlamamız mümkün değildir. Üzerinde günlerce çalıştık. Araştırırken benim için de yeni öğrendiğim bilgiler oldu. KTHY’de gerçekle yüzleştim” şeklinde konuştu.

“Alınan paranın yarısı borçlara diğer yarısı da faizlere ödendi”

Çakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2005 öncesinde KTHY’nin yönetimi Türkiye’den atanan yetkililer tarafından yönetiliyordu. ‘Kıbrıslı Türkler yer alıyor’ diyordu ya bu doğru değildir. 25 milyon dolar gibi bir borcun altına giriyor, ama mal TC’nin malıdır. O dönemde borca girdiği için Mesut Yılmaz kendini kurtarmaya çalışıyordu. TC menşeili bir şirketti. Alınan paranın yarısı borçlara diğer yarısı da faizlere ödendi. Faizlerden elde edilen gelirle borç ödenmeye çalışılıyordu. Buradan kâr beklememek lazımdır. Bir şekilde idare edildi ama Kıbrıs Hava Yolları tipik bir hava yolları şirketi olarak kurulmadı. Buraya havacılık sistemini yerleştirmesi lazımdı. Bütün bu görevleri KTHY yüklendi.

“Şirket en başından beri zarar ediyordu”

Şirket en başından beri zarar ediyordu. 2003’e kadar yardımlarla idare edildi. 2005’ten sonra Kıbrıs bunu kendi üzerine alarak bunu idare etmeye başladı. Şirket yine az zararla götürebilirdi. Benim Kıbrıs’ta iki tane gelirim var. Biri turizm, diğeri eğitimdir. İkisi de uçuşla sağlanıyor. Amaç kâr değil, o sektörün gelişmesi olmalıydı. Bilançoları olmayan veya hesaplanamayan nasıl net rakam olarak çıkabilir. 2005’te devraldığında, zararla giden hava yolları olduğu için aldı. Ardından haksız rekabet geliyor. Bu özel hava yolları şirketleri fiyatları geri çekiyordu. Şahsen ben KTHY’nin batırıldığını

düşünüyorum.

“KTHY’nin bununla başa çıkması için dirayetli KKTC yetkililerine ihtiyacı vardı”

Türkiye’de ise bir özelleştirme furyası vardı. Böyle olunca özel şirketler de gelmeye başlıyordu. KTHY 7’de uçuyorsa, aynı saatlerde uçuş hakkı veriliyordu. KTHY’nin bununla başa çıkması için dirayetli KKTC yetkililerine ihtiyacı vardı. Benim eleştirim sadece UBP’ye değil, CTP’ye de söylüyorum. KTHY’yi korumak için KKTC yetkilileri dirayette bulunmuyor. O yüzden KTHY bilet fiyatlarını çekmek zorunda kalıyor. 2009’da ise zarar daha da büyüyor. Bizim yetkililerimiz devlete söylüyorlar, ‘aynı saatte uçak izinleri verilmesin’ diyorlar” ifadesini kullandı.

“İlk defa bu kadar çok belge ve donanıma ulaştık”

Havayolu şirketinin batmaması için sendikal toplantıya gittiğini kaydeden Çakıcı, “Yüzde 15 siyasilerden, 15 çalışanlardan ve bütün çalışanların maaşlarından 6 aylık süre ile yüzde 2 kesinti olacaktı. Bunu götürdüm ‘biz bunu kurtarabiliriz’ dedim. İrsen Küçük bunu kabul etmedi. İlk defa bir komiteye katılıyorum ve bilgilere ulaşıyorum. Bütün açıklık ile tarafları suçlamadan tarafsız bir gözle hazırladık. İlk defa bu belgeye ulaşıyoruz. Bayağı bir insan dinledik. İlk defa bu kadar çok belge ve donanıma ulaştık” dedi.

“KTHY, kaza yapmayan tek uçak şirketidir”

Uçakların tamiri konusunda değerlendirmede bulunan Çakıcı, “Uçağı tamir edecek bir yer bulamıyoruz, bulamadığımız içinde Singapur’a gönderiyor. Burada bizim insanımız yapmıyor. KTHY, kaza yapmayan tek uçak şirketidir. Kardeşlerimizim, ailelerimizin bindiği bir şeyden bahsediyorum. İlk olarak benim siyasilerim haksız rekabeti önleyemedi. 30 milyonu kullanmayı da beceremedi” şeklinde konuştu.