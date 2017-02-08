Çakıcı: "KTHY'nin Batma sebebi personel fazlalığı değildir"

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, Zorlu Töre başkanlığındaki Meclis Komitesi tarafından Meclis’e sunulan KTHY raporunun “UBP ile DP’nin aklandığı, CTP’nin, diğerlerinin ve Ahmet Derya’nın suçlandığı, taraflı, yanlış bilgilerle dolu siyasi rapora dönüştüğünü” savundu.

Haberal Kıbrıslı’ya konuşan Çakıcı, daha önce hazırlanan raporların tümünün KTHY’nin kötüye gittiği veya battığı dönemde iktidarda olan siyasi partilerin temsilcileri tarafından hazırlanması nedeniyle tartışmalara yol açtığını ve gerçeklere dayalı değerlendirmeler yerine, siyasi kaygılar etkisinde hazırlandığını ileri sürerek, hiçbir zaman iktidarda ve KTHY’nin yönetiminde bulunmadıkları için, kendilerinin KTHY ile ilgili komitedeki tüm tutanaklar ve diğer raporları inceleyerek, siyasi kaygılardan uzak bir rapor hazırladıklarını anlattı.

“KTHY ile İlgili Gerçek Rapor” adını verdikleri raporu Meclis Başkanlığına, milletvekillerine ve basına da verdiklerini kaydeden Çakıcı, “Şu anda UBP-DP tarafından hazırlanan rapor kendilerinin aklandığı CTP’nin, diğerlerinin ve Ahmet Derya’nın suçlandığı taraflı yanlış bilgilerle dolu siyasi rapora dönüştü” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında, Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu ile birlikte hazırladıklarını belirttiği rapor hakkında da bilgi veren Mehmet Çakıcı şunları söyledi:

“KTHY kâr etmek için kurulmadı. Hükümet gerekli desteği vermedi”

“Kuruluş amacı da incelendiğinde KTHY’nin para kazanacak veya kâr edecek bir kuruluş olarak kurulmamıştır. Kıbrıs Türk Halkının hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak ve dünyayla bağlantısını kurmak şeklinde bir misyonu mevcuttu. Zararına bir operasyon olmasına rağmen siyasi misyon gereği operasyonlar yapılmıştır. KKTC Hükümeti son dönemde özelleştirme konularının da devreye girmesi nedeniyle kuruluş vizyonuna uygun desteği vermedi.

“Batma sebebi personel fazlalığı değildir”

Personel iddia edildiği üzere fazla değildi ve standartların minimumuydu. Ancak iddia edildiği kadar çok personel bir havayolu şirketi için çok görülebilir ancak genel havacılık sektörü misyonunu KKTC için üstlenen KTHY Şirketi için bir gereklilikti. KTHY’nin batma sebebi personel fazlalığı değildir.

“Haksız rekabeti batmasında en önemli etkenlerden biri”

KTHY 2005’ten sonra KKTC’ye uçan özel şirketlerin haksız rekabeti ile karşılaşmıştır. Pazar payı 2005’te yüzde 88 iken 2010’da yüzde 39’a gerilemiştir. Mevcut KKTC hükümetleri gereken tedbirleri ve katkıları gerekli olan yerlerde 2005’ten sonra kararlılıkla alamadılar. Fiyatlar kırıldığında ve zararına KTHY aleyhine biletler satıldığında KKTC Hükümetleri haksız rekabet karşısında gereken müdahaleleri yapmamışlardır.

KTHY’nin siyasi ambargolar nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerinin sahip oldukları imtiyazlardan yıllardır yoksun olması, ayrıca haksız rekabet koşullarının oluşturulması da KTHY’nin batmasında önemli etkenlerden biri olmuştur.

KTHY’nin KKTC’ye devrinden sonra TC yardımı kesti

Türkiye Hükümetlerinin resmi söylemlerinde KTHY’yi desteklediği belirtilirken Türkiye’deki bazı özel ve kamu kuruluşlarının KTHY’ye olan yaklaşımları bu desteği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin KTHY’yi ciddi ekonomik olarak desteklediği 2005 öncesi dönemde de yönetim Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu görülmekle beraber 2005’ten sonra hisselerin KKTC’ye devri sonrası dönemde önemli ekonomik yardım kaynağı 30 milyon TL yardım önerisidir ki o destek de 10 milyon TL’de kalmış ve KTHY kapanma sürecinde etkili olmuştur. Zararın devam etmesi gerekçe gösterilerek KTHY’nin kapatılmasını Türkiye hükümeti de talep etmiş ve yardımı da kesmiştir.

Yönetim zafiyetleri ve hataların kaynağında özelleştirme rüzgârı

Gelir artırıcı projelerin hayata geçirilememesi, elektronik ortamda sistem değişikliği ile ilgili hatalı kararlar, KTHY Yönetim Kurullarının şirketin Filo yapısını defalarca çeşitli şekillerde değiştirmeye çalışması, uçak tamir ve bakımlarındaki hatalı kararlar nedeniyle yüksek miktarlarda maliyetlere sebep olacak bakım, tamir ve diğer ihtiyaç giderlerinin ödenmesi, turizm acenteleri ile yapılan koltuk garanti anlaşmalar bağlamındaki imtiyazlı uygulamalar ve charter seferler için düzenlenen anlaşmalar yapılması gibi Yönetim zafiyetleri olarak gösterilen konular, özünde KKTC hükümetlerinin Türkiye’den esen özelleştirme rüzgârının etkisi ile KTHY’nin faaliyetlerine devam etmesinden yana kararlı tavır sergilememesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.”