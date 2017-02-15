Çakıcı: "UBP hakkı olanları değil gelişi güzel vatandaş yaptı"

Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

ÇAKICI

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı da sözlerine, KKTC Meclisi’nde milletvekili transferlerini önlemek için yapılan yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyerek başladı.

Çakıcı, Anayasa’nın 70. maddesinin ilgili yasayı geçersiz kıldığını anlatarak, yapılan yasanın zaten pratikte çalışmadığını, Meclis’teki 4 bağımsız milletvekilinin şu an azınlık hükümetine destek verdiğini ifade etti.

Çakıcı, Cumhurbaşkanı’nın yeni bir Vatandaşlık Yasası’na karşı olmadığını belirterek, UBP’nin hakkı olanı değil başka kişileri vatandaş yaptığını, 735 kişinin gelişi güzel vatandaş yapıldığını savundu ve Vatandaşlık Yasası’nın Mecliste önlerine gelmeme sebebini bilmediklerini belirtti.

Kıbrıs sorununda eşit, adil ve federal bir çözüm istediklerini de dile getiren Çakıcı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konudaki çaba ve mücadelesini yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

2017 seçimlerinin propagandasının Rum Kesimi’nde başladığına da işaret eden Çakıcı, Kıbrıslı Türklerin kimsenin azınlığı olmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı’nın “Halk iradesinin Meclis’in dışında olduğu” söylemini de hatırlatan Çakıcı, Meclis yapısının değişmesi gerektiğini savundu.