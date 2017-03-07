Çaldığı kadar ödeyerek serbest kaldı

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat Köyünde ikamet eden Muhammed Farid'in evine girerek içerden hırsızlık yapan zanlı Mazhar Hussain teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlı Mazhar Hussain’in Haspolat'da 27 Şubat 2017 – 01 Mart 2017 tarihleri, 21.00-17.00 saatleri arasında Papatya Sokak üzerinde bulunan Muhammed Farid'in kalmakta olduğu ikametgâha pencereden girerek konu şahsın ev içerisinde muhafaza ettiği 2 bin 100 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ederek, müştekiyi tazmin ettiğini belirtti. Polis, zanlı aleyhine müştekinin şikâyetini geri çektiğini ama kamu suçu olduğundan dava getirildiğini belirterek ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ilerde davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 2 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.