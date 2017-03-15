Çalışanını dövüp kafatasını çatlattı

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da bir internet kafede yanında çalışanını döverek vahim bedensel zarara uğratan zanlı Muhammed Güner tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Muhammed Güner’in 12 Mart tarihinde saat 22.20 raddelerinde işletmeciliğini yaptığı Lesu İnternet Cafe de yanında çalışan müşteki Muhammed Keskinoğlu’na yumruk atmak sureti ile yere düşmesine ve kafatasının çatlamasına sebep olduğunu söyledi. Polis zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.