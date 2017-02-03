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  3. Çalışma Bakanı Saner İskele’de incelemelerde bulundu
Çalışma Bakanı Saner İskele’de incelemelerde bulundu

Çalışma Bakanı Saner İskele’de incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, İskele’de incelemelerde bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Hamza Ersan Saner, İskele’de incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, İskele Belediye  Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek görüştü.

İskele Sosyal Sigortalar Dairesi ile Çalışma Dairesi’ni ziyaret eden Saner, kötü durumda olan hizmet binasını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Saner,  İskele'ye, bakanlığa bağlı bütün dairelerin bir yerde olacağı yeni bir hizmet binası kazandırma hedefinde olduklarını belirtti.

Çalışma Bakanı Saner, yeni hizmet binası  yapılana kadar personelin rahatça ve sağlıklı bir şekilde hizmet verebileceği bir binanın  ivedilikle  kiralanacağını söyledi .

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