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Çalışma Bakanı Saner, Üreten Kadınları ziyaret etti

Çalışma Bakanı Saner, Üreten Kadınları ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıs’a özgü meslekleri devam ettiren ve geçimini bu mesleklerden sağlayan üretici kadınları Serdarlı’da ziyaret etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, unutulmaya  yüz tutmuş Kıbrıs’a özgü  meslekleri devam ettiren ve geçimini bu mesleklerden sağlayan üretici  kadınları Serdarlı’da ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Saner, kesme şeker üretimi yapan Kamer Belet’i, sele  örgücülüğü yapan Ayşe Çimen’i ve Lütfiye Sağıroğlu’nu ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı ve çiçek takdim etti.

Üretici kadınlarla sohbet eden ve el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Saner, üretici kadınların yaptıkları işlerin çok değerli olduğunu, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra ederek  kültürü gelecek nesillere aktardıklarını, aile bütçesine de katkı sağladıklarını vurguladı.

Saner,  kadınların her alanda olmalarını ve üretmelerini arzu etiklerini söyledi.

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’ni de ziyaret eden Bakan Saner, Dernek Başkanı Vicdan Karagözlü eşliğinde Serdarlı Kültür Sanat Evi’ni gezerek köy kadınlarının ürettiği ürünleri inceledi.

Ziyaretin sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, kadınları sadece 8 Mart’ta veya Anneler Günü’nde hatırlamanın doğru olmadığını vurguladı.

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Bugün Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yaptığı araştırma sonucu,  öz kültürü ve sanatı üreten, gelirini bundan  kazanan kadınları Serdarlı’da  ziyaret etmek istediklerini belirten Saner, çok yakında Bakanlık olarak kadınların kendi yöresel değerlerini tekrardan topluma kazandıracağı  ve gelir elde edeceği  kadın kooperatifleri kurulması için çalışacaklarını ifade etti.

Saner, kooperatif  kurup  üretmek isteyen kadınların 4 yıl süreyle  sosyal sigorta yatırımlarını karşılayacaklarını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin de bir ülke gerçeği olduğunu ifade eden Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilk kez Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı  düzenleneceğini ve  çalıştaydan çıkacak sonuca göre  Bakanlığın   kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planını  hayata geçireceğini söyledi.

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