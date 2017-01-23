Çalışma ve Muhaceret Affı 27 Ocak’ta sona eriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, "Yabancıların Çalışma İzinleri Değişiklik Yasası" ile "Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasası" kapsamında yürürlüğe giren Çalışma ve Muhaceret Affı’nın 27 Ocak Cuma günü sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, 29 Kasım 2016’dan itibaren 60 gün süreyle geçerli olan Çalışma Affı’ndan bugüne kadar 237 işverenin yararlandığını ve 274 bin 797 TL tutarında para cezası ödendiğini belirtti.

Saner, Muhaceret Affı’ndan ise Yasa gücünde kararname olarak yürürlüğe girdiği dönemde 2 bin 701 kişinin, Yasa değişikliği olarak yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ise 2 bin 547 kişi olmak üzere toplam 5 bin 248 kişinin yararlandığını söyledi.

Saner, "Yürürlüğe giren her iki aftan yararlananların sayısı Bakanlığımız tarafından aftan yararlanması tahmin edilen kayıt dışı çalışan sayısı ile örtüşmekte, bu da Bakanlığımızın çalışma yaşamının kontrol edilmesi ve kayıt dışı durumda bulunanların kayıt altına alınması amacıyla yapılan af düzenlemesine verdiği önceliğin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

Saner, kayıt dışı durumda bulunanlara bu affın Bakanlık tarafından hayata geçirilen son af düzenlemesi olduğunu bir kez daha hatırlatarak, 27 Ocak 2017’de sona erecek aftan yararlanmaları için çağrı yaptı.

Saner, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilerleyen günlerde çalışma hayatı ile uyumlu yeni düzenlemeler yaparak ve mevcut düzenlemeleri etkinleştirerek iş yaşamında kayıt dışılığa müsamaha göstermeyecektir " dedi.

AFTAN KİMLER YARARLANABİLİR

Açıklamaya göre, Çalışma ve Muhaceret Affından; KKTC’de çalışma izinsiz ve iş kurma izinsiz şekilde kayıt dışı durumda bulunup vize cezası oluşan yabancı uyruklular; yurtdışına vize cezalı çıkış yapan yabancı uyruklular ve kayıt dışı çalışırken yakalanıp ihraç edilen yabancı uyruklular ile KKTC’de ziyaretçi izinsiz ve ikamet izinsiz şekilde kayıt dışı durumda bulunup, vize cezası oluşan yabancı uyruklular yararlanabiliyor.

Ülkede kayıt dışı durumda bulunanlar, af kapsamında, yurtdışına çıkış yaparak bir asgari ücret ödemeleri halinde ya da yurtdışına çıkış yapmadan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’ne 1 Asgari Ücret’e ek olarak 250 TL ödeyip aftan faydalanarak 45 günlük ziyaretçi izni alabiliyor.

Yurtdışına vize cezalı çıkış yapanlar ise; KKTC’ye giriş yaparak, Polis Muhacerete 1 asgari ücret tutarında ceza ödemesi halinde aftan faydalanabiliyor ve 45 günlük ziyaretçi izni alabiliyor.

Açıklamaya göre, afla ilgili bilgi almak isteyenler, Bakanlığa bağlı 102 İhbar Hattı’nı arayarak bilgi alınabilir.