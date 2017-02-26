Çalışmalar başlıyor

Pelin Yükselay

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde cezaevine giden yol yıllardır bozuk bir şekilde bekliyor. Araçların geçerken bin bir zorluk yaşadığı yolda en sonunda aylar önce bir adım atıldı ve Lefkoşa Türk Belediyesi yolu asfaltlama kararı aldı.

Yolun kapalı olduğuna ve asfaltlanmaya başlayacağına dair gerekli tabelalar da iki hafta önce yerine kondu. Ancak çalışmalar bir türlü başlayamadı. Cezaevi tarafına geçmek isteyen araçlar, yolu bozuk bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Anlaşma imzalandı

Elde edilen bilgiye göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yol için çıktığı ihaleyi Köroğlu Construction Şti. Ltd. aldı. ‘Asfalt Yama İşleri Projesi’ için çıkılan ihale sonucunda anlaşma imzalandı ve şu anda şirketin gerekli prosedürü tamamladığı ve asfaltlamaya başlanmasının beklendiği belirtildi.

Şirketin önümüzdeki hafta çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenilirken, Mart ortası çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Şartnameye göre çalışmanın mart ayının ortasına kadar bitirilmesi gerekiyor.

Bu tarihe kadar yolun yapılmaması durumunda belediyenin yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.