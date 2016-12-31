Lefkoşa6 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Çalıştığı yerin paralarını cebe attı
Çalıştığı yerin paralarını cebe attı

Çalıştığı yerin paralarını cebe attı

Girne’de “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer, iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra, yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

A+A-

Evrim Kamalı

Girne’de “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer, iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra, yapılan şikâyet üzerine tutuklandı. Aralık ayı içinde meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, zanlı dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturma devam ediyor

Polis, zanlı Hurşit Sürer’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’de işletmeciliğini Murat Göçen’in yaptığı “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer’in iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra şikâyet üzerine tutuklandığını anlattı. Olayın Aralık ayı içinde meydana geldiğini ve soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.