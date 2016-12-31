Çalıştığı yerin paralarını cebe attı

Evrim Kamalı

Girne’de “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer, iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra, yapılan şikâyet üzerine tutuklandı. Aralık ayı içinde meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, zanlı dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturma devam ediyor

Polis, zanlı Hurşit Sürer’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’de işletmeciliğini Murat Göçen’in yaptığı “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer’in iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra şikâyet üzerine tutuklandığını anlattı. Olayın Aralık ayı içinde meydana geldiğini ve soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.