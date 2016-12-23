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Çalıştırılma izni verilmeyen durak kaldırıldı

Çalıştırılma izni verilmeyen durak kaldırıldı

Gönyeli Çemberi yakınlarında yer alan “Gönyeli Taksi” durağı, belediye ekiplerince mühürlendi ardından da dozerle bölgeden kaldırıldı.

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Ahmet İkidereli

Gönyeli Çemberi yakınlarında son 2 yıldır hizmet veren “Gönyeli Taksi” durağı dün Gönyeli Belediyesi ekiplerince önce mühürlendi, ardından ise prefabrik durak dozer tarafından kaldırıldı.

Başka bir alan teklifi önce kabul görmedi

Yeni Bakış muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, kaymakamlık tarafından çalıştırma izni verilmeyen durağın işletmecilerine Gönyeli Belediyesi tarafından bölgeye bir alan tahsisi teklif edilmiş ancak bu teklif olumlu yanıt almamış.  

Polis arabulucu oldu

Dün ise,  durağı kaldırmak için bölgeye giden belediye ekipleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşanması üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.  Polisin arabuluculuğunda durağın işletmecileriyle Gönyeli Belediyesi arasında uzlaşı sağlandı ve yeni alanın anahtarları “Gönyeli Taksi” işletmecilerine verilirken mevcut durak da dozerle  kaldırıldı.

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