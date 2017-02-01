Camilerde kan bağışı kampanyası yapılacak

Arzu Köprülü

Sağlık Bakanlığı, Din İşleri Başkanlığı ve Thalassaemia Derneği arasında camilerde kan bağışı kampanyası düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığı’nda bugün düzenlenen törenle protokole Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Din İşleri Başkanı Talip Atalay ve Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven imza koydu.

Protokol, ülkedeki Thalassaemia hastalarının kan sıkıntısına bir nebze olsun yardımcı olabilmek için Din İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerde kan bağışı kampanyasıyla ilgili yükümlülükleri belirleme amacı taşıyor.

SUCUOĞLU: “CİDDİ BİR KAN İHTİYACI VAR”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, protokolün imzalanmasından önce yaptığı konuşmada, ülkede ciddi bir kan ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, Thalassaemia hastaları başta olmak üzere, ameliyat ve kaza durumlarında ortaya çıkan kan ihtiyacını giderebilmek için belli bir stokun bulunması gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Sucuoğlu, her zaman üniversiteler, Sivil Savunma Teşkilatı ve farklı kurumlarla işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyaları yaptıklarını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, kısa süre önce TC Kızılayı’nın hibe ettiği kan toplama otobüsünün sağladığı avantajla camilerde de kan toplama etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Sucuoğlu, ileriki zamanda farklı sivil toplum örgütleriyle de bu tür protokoller yapmayı arzuladıklarını dile getirerek, kan bağışını teşvik etmek için farklı projeler geliştirdiklerini belirtti.

ATALAY: “TÜM İMKANLARI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay da, uzun yıllardır özellikle belli günlerde “gelin kan kardeşi” olalım adı altında Thalassaemia Derneği’yle kampanyalar düzenlediklerini anlatarak, “Kan bağışı konusunda kalıcı donörlere ihtiyaç ver” dedi.

Thalassaemianın ülkenin bir gerçeği olduğunu ve bu gerçekle yaşamanın yollarının aranması gerektiğini kaydeden Atalay, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bakan Sucuoğlu’nun önemli katkılarıyla bugünkü protokolün ortaya çıktığını söyledi.

Atalay, kanlarını ve canlarını birleştirme konusunda tüm imkanlarını paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

GÜVEN: “152 HASTA VAR”

Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven ise KKTC’de 152 Thalassaemia hastası olduğunu vurgulayarak, bu hastaların düzenli olarak alması gereken kan konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Kan sıkıntısının artık sadece Thalassaemia hastalarının sorunu olmaktan çıktığını, giderek daha da büyüyen toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade eden Güven, Din İşleri Başkanlığı’yla nisan ayından beri yürüttükleri çalışmalar sonucunda bugün protokole imza koyma noktasına gelindiğini anlattı.

Güven, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na kan bağışlarının arttırılması yönünde gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ederek, Türkiye’den alınan kan bağışı otobüsünün en erken zamanda devreye girmesini talep etti.