Camilerde yarın şehitler için mevlit okunacak

“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla ülke genelinde tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı, dua edileceği açıklandı.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında, şehitleri saygıyla yad ederek Allah’tan rahmet diledi.