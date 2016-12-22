Camilerde yarın şehitler için mevlit okunacak
“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla ülke genelinde tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı, dua edileceği açıklandı.
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“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla ülke genelinde tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı, dua edileceği açıklandı.
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında, şehitleri saygıyla yad ederek Allah’tan rahmet diledi.
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