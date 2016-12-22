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  3. Camilerde yarın şehitler için mevlit okunacak
Camilerde yarın şehitler için mevlit okunacak

Camilerde yarın şehitler için mevlit okunacak

“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla ülke genelinde tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı, dua edileceği açıklandı.

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“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla ülke genelinde tüm camilerde yarın cuma namazından önce Yasin-i Şerif ve Mevlid okunacağı, dua edileceği açıklandı.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında, şehitleri saygıyla yad ederek Allah’tan rahmet diledi.

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