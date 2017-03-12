Çamlıbel'de Eko Gün Etkinliği gerçekleştiriliyor

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin düzenlediği mantar temalı 3. Eko Gün etkinliği, bugün gerçekleştiriliyor.

Çamlıbel köy meydanında saat 10.30-18.00 arasında yer alacak etkinlikte, dans gösterileri, konser ve sergi yanında Çamlıbel Kültür Merkezi Etnografya Müzesi de halkın ziyaretine açılacak.

Eko gün etkinliğine katılacak ziyaretçilere Gavcar Mantarlı Pilav ikram edilecek.

Yapılan açıklamada ayrıca, her hafta pazar günleri eko-pazar yeri kurulacağı ve bu stantların yerel ürün satışları için sürekli halka hizmet vereceği de belirtildi.