Çamlıbel'deki Eko Gün'e olumsuz hava engel oldu

Melin Dobran

Çamlıbel köyünde dün düzenlenen Mantar Temalı 3. Eko Gün Etkinliği, olumsuz hava koşullarına takıldı. Sabahın erken saatlerinde stant kuran esnaf, etkinlik iptal edilene kadar umudunu yitirmedi.

Günler öncesinden festival için hazırlık yapan esnaf, kurulan stantlarda köy yumurtası, hellim, çakıstes, köy yoğurdu, herse, çörek ve mantarlı pilav sattı. Havanın rüzgârlı ve yağmurlu olmasından dolayı tezgâhlar, öğle saatlerine doğru toplandı. Az da olsa satış yaptığını ifade eden esnaf, hava nedeniyle etkinliğin iptal edilmesinden dolayı üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Esnaf ne dedi?

Mustafa Dereboylu: Etkinliğe mantar için geldik, bolca mantarımız var. Hava şartlarına rağmen standımızı açık tutmaya çalıştık. Mantarlı pilavımızı tadanlar çok beğendi. Yağmura rağmen katılım oldu.

Ayşen Altındağlı: Bugünü daha güzel bir şekilde yaşamak isterdik ama hava şartlarından dolayı mümkün olmadı, yine de misafirlerimizi bekledik. Umarım bir sonraki etkinlikte beklediğimiz kalabalığı görürüz.

Hatice Göztaşı: Yaklaşık 1 haftadan beridir etkinlik için hazırlanıyoruz. Maalesef olumsuz hava koşulları nedeniyle, biraz sıkıntı yaşadık. Havanın kötü olması bizi üzdü. Buna rağmen hersemizi hazırlayıp, bekledik.

Nesrin Gayi: Etkinliğimize gelip standımızı kurduk ama elimizde olmayan rüzgâr ve yağmur nedeniyle iptal oldu. Festival için köy yumurtası, hellim, pekmez, köy yoğurdu ve çakıstes hazırlamıştık. Umarım bu kez hava engeline takılmadan festivalimizi yaparız.”

Adıgüzel Akdeniz: Çamlıbel’de güzel bir organizasyon yapmak istedik ama maalesef hava buna izin vermedi. Gavcar mantarı bölgede bolca yetiştiği için gelen misafirlere gavcar mantarı pilavı hazırladık. Havadan dolayı çok üzgünüz. Etkinliği sürdüremedik ama yine de gelen oldu.