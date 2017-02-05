Can kaybı yaşanmadan tamir edin!

Nadire Bahadi

Mağusa Lefkoşa anayolu Turunçlu-Kurudere kavşağı ile Korkuteli kavşaklarında bulunan sabit radarlar aylardan beri devre dışı.

Turunçlu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aracın çarpması sonucu kırılarak hasar gören sabit radar 8 aydan beri işlevini yitirmiş durumdayken Korkuteli kavşağında Mağusa istikametinden gelen araçların hızlarını kontrol eden sabit radar da aylardır kullanılmaz durumda. Radarın aylardan beri tamir edilmemesine tepki gösteren vatandaşlar ise yetkililere işlerini yapma çağrısında bulundu.

Levha var radar yok

Her iki sabit radar aylardır tamir edilmeyi bekliyor. 75 kilometre hız sınırı bulunan ve levhalarla sabit radar ikazı olan kavşaklarda radarların devre dışı olduğunu bilen sürücüler kavşaklarda yavaşlamayarak yollarına son sürat devam ediyor.

Özellikle Korkuteli kavşağında daha önce karanlık olması nedeni ile ölümlü kazalar meydana gelirken, aydınlatma ve radar ile trafik kazalarına karşı önlem alınan kavşak tehlike saçmaya devam ediyor.

Vatandaş tepkili

Bölge halkı anayolu kullanan sürücülerin kavşaklardaki sabit radarlar sayesinde hızlarını düşürdüğünü ifade ederken, devre dışı kalan kameralar nedeni ile sürücülerin son sürat yollarına devam ettiğinden şikayetçi oldu. Özellikle Korkuteli’nden çıkışta dönel kavşak veya çember olmaması nedeni ile sürücülerin Mağusa’ya dönmek için yolun ortasında beklemek zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlar, Mağusa istikametinden gelen sürücülerin kavşağa yaklaşmasına rağmen radarın çalışmaması nedeni ile hız kesmediklerini ve facianın eşikte olduğunu vurguladılar. “Tamir edilmesi için ille can kaybı mı olması gerekiyor” diyen vatandaşlar, yetkililere sabit radarların bir an önce tamir edilmesi için çağrıda bulundu.