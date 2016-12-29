“Can, mal ve ırz tehdit altında”

Özlem Çimendal

Avukat Barış Mamalı, ülkede artan suç oranlarına ilişkin Yeni Bakış’a önemli analizlerde bulundu. Mamalı, “Bir ülke düşünün ki, üzerine kurulu olan yapı sürekli bozulsun, yıpransın ve hiçbir zaman da düzeltilmesin” dedi.

Önceki gece Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Dereboyu’nda 7 işyerinin seri bir şekilde soyulması olayının toplumda tedirginlik yarattığını dile getiren Mamalı, son yıllarda ülkede yaşanan ve iktidarın ısrarla göz ardı ettiği ekonomik krizin derinleşmesiyle bu tür olayların daha da artış göstereceğinden endişe duyduğunu kaydetti.

“Kişisel çıkarlar, kapasitesiz yöneticiler…”

Kişisel ve zümresel çıkarcılık, kapasitesiz yöneticiler ve suskun halk kitleleri ile bezeli olan KKTC’de yaratılan yapı içerisinde can, mal ve ırz güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Mamalı, “Kimse kendini güvende zannedecek kadar gaflet içerisinde bulunmasın” şeklinde konuştu.

“İktidarın ısrarla göz ardı ettiği ekonomik buhranın sonucu”

Son zamanlarda şiddet içerikli suçların haber gündemlerini doldururken KKTC’nin önceki gün, seri bir soygun olayı ile güne uyandığını ifade eden Mamalı şöyle konuştu: “Hem de başkentin en işlek en canlı caddesinde yaşandı bu olay. Bunun failleri hangi saikle yapmışlardır onu bilemiyoruz. Ama son yıllarda ülkede yaşanan ve iktidarın ısrarla göz ardı ettiği ekonomik krizin derinleşmesiyle bu tür olayların daha da artış göstereceğinden endişe duyuyorum. Bunun yanında macera peşinde koşup meydanı boş bulanlar da bu soygunları yapmış olabilir.”

“Caydırıcı polis tedbiri yok”

Ülkede güvensizlik yaratıcı olayların önüne geçilememesinin sebeplerini, ekonomik imkansızlık içine düşme, ülkeye girişlerdeki denetimsizlik, caydırıcı polis tedbirlerinin olmaması olarak açıklayan Mamalı, KKTC’de şu anda en temel önlem kabul edilen basit uygulamaların dahi hayat bulamadığının altını çizdi.

“Ülkeye girişlerde sabıka kayıtlarına bakılmalı”

KKTC’de işlenen suç oranlarını önlemenin bir diğer yolunun da ülkeye çalışmak veya eğitim maksadıyla girecek yabancıların sabıka kayıtlarının kontrol edilmesini sağlayacak bir düzenleme kurulması olduğuna dikkat çeken Mamalı, “Bu yöntemle en azından tehlike arz edebilecek kişilerin tespiti ülkeye girişte tespit edilebilecek ve gerekli polisiye tedbirler bu safhada alınabilecektir. Üniversiteler üzerinde de bu noktada ciddi bir denetim kurulmalıdır” şeklinde konuştu.

“Polis Devriye Sistemi’ kurulmalı”

Sayısal artış, çeşitlilik ve yaygınlık açısından bakıldığında KKTC’deki suç olaylarının endişeden öte korkutucu boyutlara ulaştığını söyleyen Mamalı, “Suçu ve suçluyu önleme, suç işleme fikrini taşıyanı da bundan caydırmak adına polisiye tedbirlere çok ihtiyaç vardır. Ancak bu örgüt sivil otoriteye bağlı değildir ve bu devlet tarafından yönetilmemektedir. Bu husustaki zaafiyetin bir nedeni de budur. Suçu önleme tedbiri ve zamanında müdahale için acilen etkin bir şekilde ve araçlı ‘Polis Devriye Sistemi’ kurulmalıdır” ifadelerini kulandı.

“Karakollar tekrar açılmalı”

Ülkede Karakolların tekrar açılması gerekliliği üzerinde de duran Mamalı, “Lefkoşa içinin karakolsuz bırakılması çok düşündürücüdür. Keza bugünkü büyük yapısı ve nüfusuna rağmen Gönyeli’de de karakol yoktur” dedi.

“Polis Örgütü’nün iç sorunları Meclis’te araştırılmalı”

Ülkenin güvenliğini sağlamakla görevli Polis Örgütü’nün son yıllarda yaşadığı iç sorunlarla düştüğü pozisyonun Meclis tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Mamalı, “Büyük bir iç huzursuzluk vardır” dedi.

“Huzuru sağlamakla görevli Polis Örgütü yanlış yapılanıyor, polisler mutsuz”

Mamalı, “Bu örgüt yanlış yapılanması, yönetim sistemi, terfi dönemlerinde yaşanan huzursuzluklar, karşılıksız olarak fazladan çalıştırılmaları (angarya) ve benzeri sıkıntılar nedeniyle büyük çapta yıpranmıştır. Polislerin birçoğu mutsuzdur ve iş yapma azmi kalmamıştır. Suçla mücadele için gerekli olan halk-devlet-polis işbirliği ve yakınlığı kurulamamıştır” şeklinde konuştu.

“Hükümet güvenlik, huzur ortamı için kılını kıpırdatmıyor”

Ülkedeki güvenlik ve huzur ortamını sağlamak adına hiçbir hükümetin bugüne değin kılını kıpırdatmadığının altını çizen Mamalı, “Kimse güven, huzur ve refahımızı dert etmemektedir, ‘Etrafım tamam olsun gerisi mahvolsun’ zihniyeti hakimdir. Ve suskun kalabalık hala daha kendini hiçe sayanları iktidara getirme peşinde koşmaktadır” açıklamasında bulundu.

“İnsanlar artık kapılarının önünde soyulacak”

Köklü çözümler üretilmediği taktirde insanların artık kapılarının önünde soyulacak ve tecavüze uğrayacağı dönemlerin yaklaştığından da bahseden Mamalı, “Meclis’te tek bir kez dahi ülkenin kanayan yarası olan bu suç konusu konuşulmamıştır. Bu ülkenin korkak ve menfaat düşkünlerine değil, cesur, bilgili ve vizyon sahibi gerçek yöneticilere ihtiyacı vardır” dedi.