Can’a acı veda

Duygu Alan

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen 12 yaşındaki Can İbrahimoğlu dün öğlen son yolculuğuna uğurlandı.

Kalkınma Bankası Müdürü Ercan İbrahimoğlu’nun oğlu Can İbrahimoğlu Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Can’ın cenazesine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, çok sayıda bakan, milletvekili ve bazı bürokratların yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri ile İbrahimoğlu ailesinin yakınları ve tüm sevenleri katıldı.

Annenin vedası yürekleri dağladı

Can’ın babası güçlükle ayakta dururken annesi, anneannesi ve kız kardeşi tabutunun başından ayrılmadı.

Biricik oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı anne tabuta sarılarak “korkma annem, ışıklar içinde olacaksın. Sakın korkma annem… Annem yanında olacak. Her gece yanında olacak” sözleri yürekleri dağladı.

Acılı anne evladının tabutunu defalarca öptü