Lefkoşa17 °C
  • UptownPark
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
  • Kışın cildinizi yenileyin!
  • Sırttaki sivilce lekeleri nasıl geçer?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Çanakkale Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha
Çanakkale Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Çanakkale Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

A+A-

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, ilçede gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.13'te kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.