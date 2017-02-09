Çanakkale Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, ilçede gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.13'te kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.