Çanakkale Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, ilçede gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.13'te kaydedildi.
Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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