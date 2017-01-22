Çanakkale Göleti tamamen doldu

Gazimağusa Bölgesi’nde bulunan Çanakkale, diğer adıyla Ayluka Göleti ise bereketli yağışların ardından tamamen doldu.

Ülkemizde bulunan sayılı sulak alanlardan olan Gazimağusa’daki Çanakkale Gölet’i bol yağışların ardından %100 doluluk oranına ulaştı.

Yaz aylarında tamamen kuruyan gölet, şu an en güzel halinde.

Göçmen kuşların da uğrak yerlerinden olan Çanakkale Göleti, şu an görülmeye değer harika bir doğa manzarası haline geldi.