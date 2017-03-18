Çanakkale Şehitleri Bakü'de anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zafer Ocak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları ile Türk kurumlarının temsilcileri ve Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu. Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Özoral, şehitlik anı defterini imzaladı.

Büyükelçi Özoral, deftere şunları yazdı:

"Kahraman Türk şehitleri! Sizler sadece vatan toprakları uğrunda değil, can kardeşleriniz için de gözünüzü kırpmadan kendinizi feda ettiniz. Fedakarlığınızın kutsal hatırası bugün de Türkiye ve Azerbaycan'da yaşıyor.

Kahramanlıklarınız bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemize cesaret ve güç vermeye, kardeşliğimizi kuvvetlendirmeye devam edecektir.

Coğrafyamız geçmişte olduğu gibi bugün de çetin koşullarla mücadele etmektedir. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında kardeşlerimiz ülkeleri uğruna hayatlarını kaybetmektedir. Türkiye'de ise hain terör saldırıları halen vatan evlatlarının canlarını almaktadır. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında ve vatan müdafaasında canlarını ortaya koyan evlatlarımızı asla unutmayacağız.

Büyük bir destanın yazıldığı bu anlamlı yıl dönümü ve Şehitler Günü vesilesiyle aziz hatıranız önünde bir kere daha saygı ve minnetle eğiliyor, sizleri şükranla anıyoruz."

Özoral ve beraberindekiler daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.