Çanakkale ve Şehitleri DAÜ’de anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 17 Mart 2017 tarihinde, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen “Çanakkale ve Şehitleri Anma Programı” isimli panel ile şehitleri andı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelde DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, DAÜ ATAUM Öğretim Üyeleri Dr. Turgay Bülent Göktürk ve Süheyla Göktürk ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı M. Çağatay Kır birer konuşma gerçekleştirdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelde Çanakkale Savaşı ile ilgili türkü dinletisi ve Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale’de savaşan askerlerin arşiv fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden Kutlay Ön “18 Mart” isimli şiir dinletisi gerçekleştirdi. Panelin ilk konuşmacısı DAÜ ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu oldu. Doç. Dr. Cicioğlu, “Çanakkale Savaşının Sebep ve Sonuçları” konulu sunumunda Çanakkale Savaşı’nın dünya tarihinde metrekare başına en fazla şehit ve mermi düşen savaş olarak yer aldığını ve savaşta 250 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Doç. Dr. Cicioğlu, konuşmasında Çanakkale Savaşı’nın nasıl çıktığını, savaş esnasında neler yaşandığını detaylı bir şekilde anlatarak gençlere Atatürk’ün birleştirici çizgisinden ayrılmamalarını tavsiyesinde bulundu.

Panelde “Çanakkale Muharebelerinin Siyasi ve Askeri Yönü” konulu sunum gerçekleştiren DAÜ ATAUM Öğretim Üyesi Dr. Turgay Bülent Göktürk katılımcılara Çanakkale Savaşı esnasında yaşanan tarihi olayları detaylı bir biçimde anlatarak, savaşın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir asker ve devlet adamı olarak doğmasını ve bir dünya lideri olarak saygı kazanmasını sağladığını belirtti. Dr. Göktürk’ün konuşmasının ardından sözü ATAUM Öğretim Üyesi Süheyla Göktürk alarak “Çanakkale ve Mustafa Kemal” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Panelin son konuşmacısı olan DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı M. Çağatay Kır ise “Çanakkale ve Türk Gençliği” konulu sunumunda savaşın “Gençlik Müdafaası” olarak da adlandırılabileceğini belirtti. Savaş döneminde yaşları 18’in altında pek çok genç insanın şehit düştüğüne vurgu yapan Kır, Anadolu’nun dört bir yanından savaşa gönüllü olarak katılan lise öğrencilerinin büyük bir kısmının geri dönemediğini ve her yıl 60 ile 80 arası mezun veren birçok lisenin savaş döneminde hiç mezun veremediğini ifade etti. Çanakkale ve Şehitlerini Anma Paneli, “Çanakkale Geçilmez” isimli 10 dakikalık belgesel gösteriminin ardından sona erdi.

Söz konusu panel sonrasında DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Öğrenci Konseyi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla DAÜ Atatürk Meydanı’nda, saat 13:30’da öğrencilere buğday çorbası ve hoşaf dağıtıldı.