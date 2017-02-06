Çanakkale'de art arda sarsıntılar

Depremin merkez üssü, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar açıkları. 5.3 büyüklüğündeki deprem saat 6.51'de meydana geldi. Sarsıntının 6.1 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Bu depremin ardından saat 13:58'de yine aynı bölgede 5.3'lük bir sarsıntı daha yaşandı.

Sabahki ilk sarsıntıda, Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar ile yıkım meydana geldi. 4 kişi yıkılan duvarların altında kalarak yaralandı.

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez ve Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, bölgede incelemelerde bulundu.

Depremin meydana geldiği alanda tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şahin, zarar gören vatandaşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Söz konusu köylerdeki bazı vatandaşlar, depremin ardından hasar gören evlerinden eşyalarını çıkardı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Çanakkale dışında Muğla, Aydın, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Bölgede sabahki ilk sarsıntının ardından çok sayıda sarsıntı meydana geldi.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi, DHA